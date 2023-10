Neuerung bei Google erspäht: Änderung bei der weltweit beliebtesten Websuche – Sie ist die am meisten besuchte Webseite der Welt – nahezu jeder dürfte die Google-Suche kennen. Laut einem Medienbericht wird sich dabei in absehbarer Zeit etwas ändern. Im Folgenden erfahrt ihr, worauf ihr euch in dieser Hinsicht einstellen müsst – denn bei Google experimentiert man derzeit mit einer Funktion.

Wie „Chip“ unter Berufung auf ein Foto eines Nutzers namens „MSPowerUser“ berichtet, plant man für die Suchmaschine wohl einen Discover Feed neben dem herkömmlichen Suchfeld. Dort werden Nutzern dann empfohlene Inhalte angezeigt. So zeigt das Bildschirmfoto von „MSPowerUser“, dem ursprünglichen Entdecker dieser neuen Funktionen, etwa einen Feed, der neben Nachrichten-Schlagzeilen auch Aktienkurse, Sportergebnisse und das Wetter enthält.

So etwas gab es schon einmal:

Laut „Chip“ hatte Google 2018 bereits einen Discover Feed für seine Mobilgeräte-Startseite vorgestellt – seinerzeit allerdings nur in den USA. Gegenüber dem Technikportal „The Verge“ bestätigte man bei Google die Änderung in einer Stellungnahme. So betonte Google-Sprecherin Lara Levin gegenüber dem Portal, es handle sich dabei um ein Experiment, welches derzeit nur in Indien laufe.

Da es sich bei Google noch immer um die meistbesuchte Webseite der Welt handelt, hätte jede Änderung bei „google.com“ weitreichende Folgen. Laut „Chip“ ist es keineswegs das erste Mal, dass man bei dem Suchmaschinen-Gigant Veränderungen bei der Startseite für Desktop-Systeme vornimmt. Demnach hat das Unternehmen erst 2022 einige an Widgets erinnernde Symbole auf seiner Startseite erprobt.

Ähnlichkeiten zum Feed sind nicht von der Hand zu weisen:

Denn die Icons seinerzeit deckten ebenfalls eine Mixtur aus Börseninfos, den Nachrichten sowie Informationen zum Wetter ab. Laut „Chip“ herrscht jedoch keine Klarheit darüber, ob man diese Funktion beim Suchmaschinen-Giganten beibehalten hat – und inwiefern sie genutzt wird. Der Bericht erläutert auch, dass sich Google mit solchen Funktionen weiter seinem Suchmaschinen-Konkurrenten aus dem Hause Microsoft annähert:

Denn die Suchmaschine Bing verfügt bereits über eine lange Liste mit aktuellen Neuigkeiten sowie weiterführenden Infos. Google hat hingegen ein höchst überschaubares und simpel gehaltenes Design ohne solche Informationsmengen – führte die bekannteste Suchmaschine der Welt den Feed also dauerhaft ein, dürfte es auch mit dem herkömmlichen Google-Design vorbei sein. Der Nutzer „Bren Tech“ auf YouTube zeigt ein solches Google mit einem Feed im Video, das ihr unten findet. Unklar ist, ob dies die authentische Webseite oder eine Videomontage zeigt. Informativ ist es allemal.

Quelle: chip.de