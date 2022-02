Milliardenklage gegen Google – Er ist der größte und mächtigste Suchmaschinenkonzern der Welt: Google. Und wieder einmal wird der Firmengigant vor das Gericht gezerrt. So hat jetzt das schwedische Preisvergleichsportal „PriceRunner“ Google in Stockholm verklagt.

Wegen des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht wird Google hierbei im Detail vorgeworfen, Suchergebnisse eigener Preisvergleichsangebote zu favorisieren. Deshalb fordert „PriceRunner“ nun einen Milliardenbetrag von rund 2,1 Mrd. Euro vom US-Technologieriesen. Bereits zuvor wurde Google in ähnlichen Verfahren verklagt – und hatte am Ende auch verloren.

„Sie missbrauchen den Markt weiter in sehr hohem Maße“

Erst im November letzten Jahres brummte das Gericht der Europäischen Union Google ein Rekordbußgeld in Höhe von 2,4 Milliarden Euro auf – unter anderem wegen der Bevorzugung des eigenen Preisvergleichdiensts. Nun geht also mit „PriceRunner“ das nächste Preisvergleichsportal gegen Google vor. So sagte „PriceRunner“-Chef Mikael Lindahl gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“:

„Sie missbrauchen den Markt weiter in sehr hohem Maße und haben praktisch nichts geändert.“ Mikael Lindahl sagte zudem, dass man sich sehr gut auf eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung vorbereitet und deshalb für das Verfahren eine Millionensumme zur Seite gelegt habe.

„PriceRunner“ fordert die Summe der genannten 2,1 Mrd. Euro von Google, um potentielle Gewinne kompensieren zu können, die man durch das Verhalten Googles in Großbritannien, Schweden sowie Dänemark in den Jahren verloren habe. Es bleibt also spannend, wobei die Chancen, vor Gericht zu gewinnen, für „PriceRunner“ recht gut stehen, wenn man die vorangegangenen Klagen gegen Google in ähnlichen Fällen als Maßstab nimmt.

Quelle: tagesschau.de