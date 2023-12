Google-Suche: Das sind die meistgesuchten Begriffe aus 25 Jahren – Die Google-Suche feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Seit ihrem Start 1998 hat sie das Informationsverhalten weltweit geprägt. Von Prominenten über Rezepte bis hin zu globalen Ereignissen – Google spiegelt wieder, was die Welt bewegt.

Gegen Ende eines jeden Jahres gibt Google traditionell Einblicke in die am häufigsten gesuchten Schlagwörter des vergangenen Jahres. Doch dieses Mal bietet der Technologieriese einen zusätzlichen Einblick in seine Suchergebnisse. Denn anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hat Google eine Zusammenstellung der populärsten Suchanfragen erstellt, die im vergangenen Vierteljahrhundert am meisten „gegoogelt“ wurden.

Musik im Fokus der Google-Suche

Musik hat stets einen hohen Stellenwert in den Google-Suchanfragen. Dabei zeichnen sich insbesondere die südkoreanischen Bands BTS und Black Pink durch eine hohe Popularität aus. Überraschend ist auch die anhaltende Relevanz des Beatles-Albums "Abbey Road", das auch zu den meistgesuchten Google-Begriffen zählt. Weitere Suchbegriffe aus dem Themenbreich Musik sind Ludwig Van Beethoven, Freddie Mercury und das Musikfestival Tomorrowland.

Berühmte Persönlichkeiten und Popkultur

Die Liste der meistgesuchten Begriffe aus 25 Jahren Google ist zudem voll von berühmten Namen. Beyonce und Karl Lagerfeld stehen dabei im Rampenlicht. Auch Bill Gates und Barack Obama, letzterer insbesondere wegen seines Nobelpreises, zogen viele Suchanfragen auf sich. In der Kunstwelt ragen Frida Kahlo und Leonardo da Vinci heraus. Im Bereich der Unterhaltung dominieren Spider-Man, Deadpool, SpongeBob, Pikachu, die Ice Bucket Challenge, Bollywood, die 1980er Jahre, das Oktoberfest und das Videospiel Minecraft.

Kulinarische Trends und Reiseziele

In der Kategorie der Lebensmittel und Getränke steht Kaffee an der Spitze der meistgesuchten Begriffe aus 25 Jahren Google, gefolgt von der chinesischen Küche, „Chicago-style Pizza“ und „Chicken Curry“. Anthony Bourdain, ein prominenter Koch und Autor, zählt ebenfalls zu den meistgesuchten Namen. Bei den Reisezielen ist New York die Spitzenreiterin, gefolgt vom Eiffelturm und Urlaubszielen in Florida, darunter Disneyland.

Lifestyle, Mode und Sport

Im Fashion-Sektor dominiert Kendall Jenner als meistgesuchtes Model, gefolgt von der Show Victoria's Secret und der Frisur „Bob“. Schwarz bleibt die dominierende Farbe im Modebereich. Fußball, repräsentiert durch den F.C. Barcelona und Cristiano Ronaldo, ist die führende Sportart in den Suchanfragen. Im Tennis und in der Formel 1 stehen Rafael Nadal und Michael Schumacher im Mittelpunkt. Letzterer bleibt durch seinen tragischen Skiunfall und die darauffolgende Genesung ein häufig gesuchter Name. Bei Sneakern führen die Nike Air Jordans die Liste an.

Quelle: techbook.de