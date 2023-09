Für Facebook und Instagram: Zuckerberg plant angeblich Abo-Modell – Einem aktuellen Medienbericht zufolge scheint der Meta-Boss Marc Zuckerberg ein Abo-Modell für Facebook und Instagram in Europa in Betracht zu ziehen. Wer zahlt, könnte die Dienste dann ohne Werbung nutzen, wer lieber auch weiterhin gratis in den sozialen Medien des Konzerns aktiv sein möchte, muss dann eben mit Werbeanzeigen leben.

Dies geht zumindest aus einem Bericht der „New York Times“ hervor, welche sich in diesem auf einen Kreis informierter Personen beruft.

Wie teuer ein Abo die Nutzer zu stehen käme, sei der Zeitung zufolge bisher noch unklar. Wenn man jedoch bedenkt, dass Meta im vergangenen Quartal alleine mit Facebook in Europa pro Nutzer fast ausschließlich mit Werbung einen Umsatz von 17,88 Dollar generiert hat, bekommt man eine Ahnung, wo die Reise hingehen könnte.

Weiter heißt es, dass Meta mit diesem Modell auf die veränderte Datenschutz-Situation ein Europa reagieren wolle.

Dort verhält es sich nach Gerichtsurteilen und neuen Gesetzbeschlüssen unter anderem nämlich so, dass die Daten, welche über verschiedene Dienste von den Nutzern gesammelt werden, nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung dieser zusammengeführt werden dürfen – das gilt auch dann, wenn die Dienste demselben Mutterkonzern angehören, so wie eben im Falle von Facebook und Instagram.

Der „New York Times“ zufolge setzt Meta nun darauf, mit einer werbefreien Version die Bedenken der Regulierer zumindest etwas zerstreuen zu können.

Meta hat sich zu dem Thema bislang noch nicht geäußert. Zuvor hatte man dort Abo-Modelle kategorisch mit der Begründung abgelehnt, dass man seine Dienste allen zugänglich machen wolle.

Quelle: bild.de