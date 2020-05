Corona-Krise: Facebook führt neues Umarmungs-Emoji ein – Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen beschäftigen die ganze Welt – und werden das wohl auch noch für lange Zeit. Auch die sozialen Netzwerke reagieren auf die Ausnahmesituation. Facebook hat nun ein Emoji erstellt, das es ermöglicht, sein Mitgefühl auszudrücken.

Das neue „Care“-Emoji ist eine virtuelle Umarmung für alle eure Freunde, denen die Lage mit dem Coronavirus zu schaffen macht. Seit 2015 die Reaktionen neben dem „Like“-Daumen um weitere Smileys erweitert wurden, ist das „Care“-Symbol das erste neue Reaktions-Emoji.

Somit könnt ihr nun bei Postings eure Anteilnahme und euer Verständnis für Menschen zum Ausdruck bringen. Bei Facebook wird das Symbol ein Emoji-Smiley sein, der ein Herz umarmt – bei der Facebook-Tochter, dem Messenger WhatsApp, hingegen ein pulsierendes Herz.

In Zeiten der sozialen Distanz-Wahrung und der Corona-Regelungen scheint dies ein guter Weg zu sein, Menschen zumindest etwas wie eine Umarmung schenken zu können, wenn auch nur in Gedanken. So sieht es zumindest Facebook.

Ein Sprecher des sozialen Netzwerks: „Wir hoffen, dass diese Reaktionen Menschen zusätzliche Möglichkeiten an die Hand geben, ihre Unterstützung während der Covid-19- Krise auszudrücken.“