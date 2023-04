Vodafone erhöht die Preise für Bestandskunden – Es wäre auch für uns Redakteure erfreulich, könnten wir endlich und ausnahmsweise mal über sinkende Preise berichten, aber das gibt das aktuelle Wirtschaftsklima offenbar nicht her. Und so steht abermals eine zusätzliche Belastung durch höhere Kosten an – diesmal für Bestandskunden des Internet- und Mobilfunkanbieters Vodafone.

Dort sollen laut einem Bericht von „check24“ ab Mai nämlich die Preise für DSL und Kabel-Festnetz erhöht werden. Vodafone hatte schon im November 2022 einige Tarife verteuert, was seinerzeit jedoch lediglich Neukunden betraf.

Wie es heißt, würden erste Kunden bereits seit März schriftlich über die neuen und höheren Preise für deren Internetverträge informiert. Die Preiserhöhungen wurden außerdem inzwischen seitens des Anbieters bestätigt.

Vodafone langt dabei ordentlich zu und verlangt fortan jeweils fünf Euro mehr.

Betroffen seien dabei vor allem ältere DSL- und Kabel-Festnetz-Tarife, so etwa der Gigabit-Tarif „GigaCable Max“. Gültig wird die Preiserhöhung acht Wochen nach Erhalt des Schreibens. Wer diese nicht akzeptieren möchte, kann aber auch von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, handelt es sich doch um eine einseitige Änderung des Vertrages.

In diesem Falle haben Kunden bis zu drei Monate Zeit für eine außerordentliche Kündigung.

Sollte die Mindestlaufzeit des Vertrages bereits überschritten sein, ist dank der neuen Gesetzeslage aber auch eine monatliche Kündigung möglich.

Übrigens gilt das neue Sonderkündigungsrecht auch dann, wenn man umzieht, und der Vertrag am neuen Wohnort nicht unverändert fortgeführt werden kann, oder wenn die vertraglich zugesicherte Geschwindigkeit erheblich, wiederholt und regelmäßig von dem Soll abweicht.

