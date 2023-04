Audio-Streaming-Dienst kündigt Ende von App an

Spotify: Audio-Streaming-Dienst kündigt Ende von App an – Der Streaming-Dienst Spotify verschlankt sein Angebot. Wie das Unternehmen ankündigte, soll die separate Live-App der Schere zum Opfer fallen und stattdessen künftig teilweise in die Haupt-App integriert werden.

Der große Boom der Live-Audio-Dienste hat sich nach dem ursprünglichen Clubhouse-Hype offenbar selbst überlebt, dessen Kind auch die Spotify Live-App war – zum Start noch als Spotify Greenroom bekannt.

Als Alternative zu Clubhouse, Twitter Spaces und Co. fungiert Spotify Live als Plattform für Musiker, Podcaster und andere Künstler, um ihr Publikum auf digitalem Wege mit Events in virtuellen Räumen in Echtzeit zu erreichen.

Im Gegensatz zu einem passiv konsumierten klassischen Live-Stream steht dabei der aktive Austausch mit der Community im Vordergrund.

Seinerzeit hatte der schwedische Audio-Streaming-Dienst die App Locker Room für immerhin 57 Millionen Dollar übernommen und in Greenroom umbenannt. Es folgten große Versprechen eines „verbesserten Live-Audioerlebnis für ein breiteres Spektrum von Entwicklern und Fans“ und es wurden sogar diverse Shows im Stile von Radiosendungen produziert.

Später erhielt dann auch die Haupt-App eine Live-Funktion, Greenroom wurde zu Spotify Live und als separates Angebot weitergeführt. Auf den Spotify-Seiten der Künstler konnten Fans seitdem entsprechende Live-Shows direkt einsehen und abrufen, in erster Linie jedoch nur, um sich auf das Event einzustimmen. Chatten und ein Beitritt der Bühne waren nämlich nur via Live-App möglich.

Inzwischen ist diese Beschränkung aber aufgeweicht worden, und die Live-App an die Mutter-App angebunden.

Doch auch das gehört bald der Vergangenheit an, denn wie das Unternehmen bekanntgab, soll die Live-App „nach einer Zeit des Experimentierens und Lernens darüber, wie Spotify-Benutzer mit Live-Audio interagieren“ eingestellt werden.

Wie ein Sprecher dem Portal „Music Ally“ erklärte, bestehe kein Bedarf an einer eigenen App, immerhin sei eine entsprechende Funktion auch in der Haupt-App integriert.

Zwar wolle man auch in Zukunft weiter mit entsprechenden Formaten experimentieren, allerdings nicht mehr in Form einer eigenen App.

Quelle: techbook.de