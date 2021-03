Amazon: Grinsender Hitler – Änderung von Shopping-App-Symbol – Eigentlich hatte sich Amazon nichts dabei gedacht, als man Ende Januar das neue Icon für ihre Shopping-App vorstellte. Doof nur, wenn das Shopping-App-Symbol nach einem „grinsenden Adolf Hitler“ ausschaut. Darauf wurden etliche Internetnutzer und Medien aufmerksam und konfrontierten den Versandhaus-Giganten damit.

Aufgrund der vorhandenen Nazi-Assoziationen mit dem Symbol geriet man unter Zugzwang, weshalb man sich vorsorglich für eine Änderung des Icons für die Shopping-App entschied. Amazon nahm jedoch bis heute keine Stellung dazu, wieso sie diese Änderung vornahm. Generell sollte das Shopping-App-Symbol eine Art lächelndes Paket darstellen.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u