Amazon und Google haben das Nachsehen: Dies ist Deutschlands wertvollste Webseite – Man könnte meinen, dass die eingangs erwähnten Website-Giganten aufgrund ihrer Größe und Omnipräsenz als die beiden wertvollsten Websites Deutschlands gelten müssten. Doch wie ein aktuelles Ranking mit überraschenden Ergebnissen zeigt, sind sie es nicht. Welche Website stattdessen als die wertvollste in Deutschland eingestuft wurde, ist im Folgenden zu lesen.

Das Ranking wurde von den Ranking-Experten von „Keyboost“ erstellt, wie aus einem Artikel der Zeitschrift „Chip“ hervorgeht. Demnach ist die wertvollste Website in Deutschland „wikipedia.de“. Ihr Wert beläuft sich unter dem Strich auf 874.622.400 Euro. Erst an zweiter Stelle folgt „google.com“ mit 727.846.528 Euro. Bronze ging an „facebook.com“ mit einem Wert von 250.693.728 Euro.

Versandgiganten und soziale Netzwerke

Knapp an den Top 3 vorbeigeschrammt ist „apple.com“ mit 204.505.568 Euro. Auf Platz fünf folgt „amazon.de“ mit 172.268.128 Euro. Auf Platz sechs findet sich erneut Google mit der Domain „google.de“ und einem Wert von 162.330.448 Euro. Platz sieben geht an „dhl.de“ (105.957.456 Euro). Platz acht belegt „immobilienscout24.de“ (95.577.928 Euro). Noch auf Platz neun und damit in den Top Ten:

Das soziale Netzwerk instagram.com (86.471.480 Euro) sowie der Schuhriese „zalando.de“ mit 84.981.208 Euro. Wie kommt ein solches Ranking zustande? „Chip“ verweist auf eine entsprechende Informationsseite von „Keyboost“ ( https://keyboost.de/wie-viel-ist-eine-website-wert/websitewert/ ). Dort wird erklärt, dass die eigentliche Größe der Website für ein solches Ranking als eher zweitrangig erachtet wird.

Relevant sei vielmehr:

„Die Anzahl der Besucher, wie viel diese Besucher wert sind und wie leicht potenzielle Kunden Ihre Website finden können, ohne bezahlte Werbung zu nutzen.“ Der Wert einer Webseite ergibt sich dem Infotext zufolge, wenn man „alle Suchanfragen kennt, für die eine Website in Google platziert ist, und berechnet, was sie pro Suchanfrage wert ist und sie alle zusammenzählt“. Ein entsprechendes Video des Portals, welches Google-Rankings erläutert, findet ihr unten.

