Änderungen bei Facebook und Instagram: Neues Abo-Modell wird offiziell – Schon vor einiger Zeit machten Meldungen die Runde, wonach der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta planen sollte, ein Abo einzuführen. Dies hat sich nun bestätigt: Wie Meta bekanntgab, wird es die Möglichkeit geben, beide Dienste werbefrei zu nutzen, indem man zwischen zehn und 13 Euro entrichtet.

Die beiden globalen Online-Riesen Facebook und Instagram werden laut der Bekanntgabe ein Abo erhalten, welches sowohl Werbung als auch damit verbundene Tracking deaktivieren wird. Das Portal „WinFuture“ zitiert aus der Mitteilung. Wörtlich heißt es dort: „Um neuen europäischen Vorschriften zu entsprechen, führen wir in der EU, dem EWR und der Schweiz eine neue Abonnementoption ein.“

Weiter führte man aus:

„Im November werden wir Menschen, die Facebook oder Instagram nutzen und in diesen Regionen wohnen, ermöglichen, diese personalisierten Dienste weiterhin kostenlos mit Werbung zu nutzen oder ein Abonnement abzuschließen, um keine Werbung mehr zu sehen. Solange die Nutzer ein Abonnement haben, werden ihre Daten nicht für Werbung verwendet.“

Der Mutterkonzern Meta betont, dass es dabei nicht nur um die Erzeugung neuer Einnahmen gehen soll. Der Schritt ist laut dem Bericht bei „WinFuture“ vielmehr eine Reaktion auf europäische Gesetzgebung in Form des Gesetzes über digitale Märkte sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Das Unternehmen dazu:

„Wir respektieren den Sinn und Zweck dieser sich entwickelnden europäischen Vorschriften und verpflichten uns, sie einzuhalten.“ Laut dem Bericht soll die Web-Version des Abonnements monatlich in den meisten Ländern mit 9,99 Euro zu Buche schlagen. Wer hingegen auch auf Mobilgeräten weder Werbung sehen noch Tracking hinnehmen möchte, wird hingegen mit 12,99 Euro zur Kasse gebeten.

Meta betont, dass sich für Nutzer, die kein Geld entrichten wollen, nichts am Nutzererlebnis ändern soll. Das Abonnement deckt bis zum 1. März 2024 sämtliche verknüpften Konten eines Nutzers ab – ein zusätzlicher Betrag in Höhe von sechs Euro monatlich für das Web und/oder monatlich acht Euro für iOS und Android wird nach diesem Stichtag pro weiterem Konto eines Nutzers in seinem Account Center erhoben.

