„Zombieland: Headshot Fever Reloaded“: Wie sich bereits in der ersten Gerätegeneration gezeigt hat, eignen sich Ballerbuden ideal für Playstation VR. Für Ballerbuden wiederum eignen sich Zombies ideal – und wenn wir an Zombies denken, denken wir irgendwann auch an den Film „Zombieland“. Mit „Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ auf der PS VR2 schließt sich der Kreis also.

Bei dem Titel handelt es sich um einen recht schnörkellosen Arcade-Shooter klassischer Lightgun-Machart, der auf ablenkende Aspekte wie eine komplexe Story oder ein vielschichtiges Leveldesign verzichtet, und sich stattdessen die reine Freude am Auf-Zombies-Schießen auf die Fahne geschrieben hat.

Dazu stoßt ihr als sogenannter „New Guy“ zu der aus den Filmen bekannten Truppe, die es sich in einer luxuriösen Villa gemütlich gemacht hat, um sich dort auf den „Zombieland International“-Wettbewerb vorzubereiten – ihr dürft dreimal raten, worum es dabei geht.

Bevor wir es aber zu einem vorzeigbaren Zombiekiller gebracht haben, heißt es zunächst einmal: trainieren, trainieren, trainieren.

Dazu schickt uns die Crew um Tallahassee, Little Rock, Wichita und Columbus zu diversen Orten in der Stadt, um uns dort in lediglich wenige Minuten langen Missionen unserer Haut mit Waffengewalt zu erwehren, während verschieden starke Zombieklassen auf uns einstürmen oder gar mit Körperteilen bewerfen.

Wir führen stets zwei Waffen mit ins Feld: eine Pistole mit unendlich Munition und eine durchschlagskräftige Spezialwaffe, deren Munitionsvorrat begrenzt ist. Im Laufe des Spiels verdienen wir uns immer weitere Ballermänner mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, zwischen denen wir im Hauptquartier oder auch vor der Mission wechseln können.

Die Seitenwaffe ist im Wesentlichen nur für den Notfall gedacht, den es idealerweise natürlich zu vermeiden gilt. Sollte uns ein Beißer dennoch zu nahe kommen, schaltet das Spiel bei Rot gerändertem Bildschirm in eine Zeitlupe, so dass wir noch eine Chance haben, rechtzeitig zu reagieren.

Viel besser – und vor allem auch sicherer – ist es aber, die Zeitlupe gezielt auszulösen, indem wir den Zombies schnell hintereinander zweimal in den Kopf schießen.

Könner lassen Köpfe am laufenden Band platzen und Verketten das Ganze zu punkteträchtigen Combos. Von dieser zum Überleben und Erreichen guter Zeiten essenziellen Mechanik leitet sich auch der Untertitel des Spiels ab: „Headshot Fever“.

Abhilfe gegen die in späteren Leveln teilweise beängstigend schnellen oder zähen Biester schafft weiterhin … Klopapier! Ihr habt richtig gelesen, denn dieses fungiert in der Welt von „Zombieland“ als Währung, für die wir jede einzelne Waffe in vier Stufen upgraden oder uns frische Perks kaufen können.

Im Laufe des Spiels werden für Letztere insgesamt drei Slots freigeschaltet, so dass wir unsere Waffen beispielsweise mit einem hilfreichen Laserpointer ausstatten, über mehr Spezialmunition verfügen oder beim Beschuss der trotteligen „Homer“ keine Strafsekunden mehr kassieren.

In „Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ dreht es sich im Wesentlichen nämlich um schnelle Rundenzeiten.

Gespielt wird dabei aus einer fixen Position heraus, die dadurch gewechselt wird, dass wir nach einer besiegten Gegnerwelle unseren Blick auf eine blaue Linie richten, die uns dann automatisch in den nächsten Raum führt. Das geht mitunter so schnell, dass wir zuweilen gar nicht wissen, wie uns geschieht. Man gewöhnt sich daran, ein vorheriges Bestätigen via Buttondruck wäre uns jedoch lieber gewesen.

Grundsätzlich laden die Waffen automatisch nach, stilvoller ist es aber natürlich, via Stick das Magazin oder die Patronen auszuwerfen und mit einem Ruck in Richtung unseres Bauchholsters neu zu laden.

Nun haben wir es auf der PS VR2 mit der sogenannten „Reloaded“-Version zu tun, die eine Erweiterung des ursprünglich bereits vor zwei Jahren für Oculus Quest und PC VR erschienenen Spiels darstellt.

Die augenscheinlichste Veränderung ist der neue Cel-Shading-Comiclook, welcher der alten, recht billig wirkenden Grafik in Sachen Stilsicherheit weit überlegen ist und den schnodderigen Humor der Vorlage gut einfängt.

Auch in Sachen Inhalten haben die Macher von XR Games mit einem zusätzlichen Story-Level, drei neuen Remix-Levels, zusätzlichen Herausforderungen auf dem Schießstand, neuen Waffen, neuen Perks und neuen Skins für die Ballermänner nachgelegt.

Besonders interessant ist darüber hinaus der Einsatz der speziellen Features der PS VR2, wie etwa den adaptiven Triggern der Controller, deren unterschiedliche Widerstände jeder Waffe in Verbindung mit dem feinen haptischen Feedback ein einzigartiges Gefühl verleihen.

Großartig ist auch, dass das Headset vibriert, wenn wir beispielsweise die Schrotflinte abfeuern.

Ebenfalls unterstützt wird Foveated Rendering, bei dem per Eye-Tracking nur der Bereich in voller Auflösung angezeigt wird, auf den wir blicken, was Rechenpower spart und der Spielgeschwindigkeit zugutekommt.

Auf der musikalischen Seite werden wir von treibender Rock- und Western-Mucke begleitet. Was die Synchro betrifft, ist es zwar schade, dass man mit Abigail Breslin lediglich eine Originaldarstellerin aus dem Film auch für das Spiel gewinnen konnte, ausgerechnet Woody Harrelsons Bruder für die Rolle des Tallahassee zu besetzten, ist aber schon wieder irgendwie cool. Optisch sind die Originalfiguren sehr gut getroffen.

Fazit:

Ein launiger Zombiehappen für schnelle Runden zwischendurch – „Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ kämpft sich nicht mit unnötigem Ballast ab und konzentriert sich vollkommen auf flotten Ballerspaß.

Da die Runden nur wenige Minuten dauern, kommt so etwas wie Langeweile gar nicht erst auf, die Langzeitmotivation speist sich durch das Verdienen von Klopapier als Währung für Upgrades und Perks sowie das Erreichen immer besserer Punktzahlen für das Leaderboard.

Zwar sollten einige Designentscheidungen hinsichtlich der Steuerung noch einmal überdacht werden, insgesamt spielt sich der Titel aber sauber und präzise, ohne dass dabei Übelkeit droht.

Die Entscheidung, den Grafikstil für die „Reloaded“-Version zugunsten einer stimmigen Comic-Optik zu überarbeiten, erweist sich als die Richtige. Außerdem freuen wir uns über eine Reihe neuer Inhalte sowie ein paar coole PS VR2-exklusive Features für die bessere Immersion.

Damit wird Playstation-Spielern vom Start weg die beste Version von „Zombieland: Headshot Fever“ geliefert – und das auch noch für kleines Geld.

„Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ ist für die PS VR2 unter diesem Link im Playstation Store als Download für 24,99 Euro erhältlich.