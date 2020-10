Xbox Series X vorbestellen bald wieder möglich! – Als hielte das Jahr 2020 nicht genug deprimierende Ereignisse bereit, machten jüngst auch viele Konsolenspieler ein langes Gesicht. Viele hatten sich die im November erscheinenden Konsolen der nächsten Generation, Playstation 5 und Xbox Series X, zum Jahresende gönnen wollen. Doch die Vorbestellaktionen waren binnen weniger Minuten ausverkauft, die Geräte vergriffen. Nun macht Microsoft den Series-X-Fans Hoffnung: Nachschub ist wohl unterwegs.

Darauf deutet ein Tweet des offiziellen Xbox-DACH-Kanals auf Twitter für die deutschsprachigen Regionen hin. Demnach könnte es auch nicht mehr lange dauern, bis eine weitere Vorbestellaktion anrollt, wenn wir den kurzen Text richtig gelesen haben. Denn dort heißt es:

„Wir haben euch gehört! Ihr wollt noch mehr Xbox Series X. Bald kriegt ihr mehr! Checkt in den kommenden Tagen unsere Kanäle und verpasst nicht die Gelegenheit, euch eure Xbox Series X zu sichern.“ Hier seht ihr die Nachricht noch einmal im Original, wo zudem ein entsprechendes kurzes Video gezeigt wurde:

Wir haben euch gehört! Ihr wollt noch mehr Xbox Series X. 🙌



Bald kriegt ihr mehr!

Checkt in den kommenden Tagen unsere Kanäle und verpasst nicht die Gelegenheit, euch eure Xbox Series X zu sichern.

#MeineSeriesX#XboxSeriesXpic.twitter.com/fhkAFYdaDc — Xbox DACH (@XboxDACH) October 18, 2020

Entsprechende Grafiken im Video deuten darauf hin, dass die nächste Vorbestellaktion für Xbox Series X mit und bei Media Markt und Saturn steigen wird. Man darf gespannt sein, wann das Ganze losgeht und ob mögliche Vorbestellungen noch in dieser Woche erfolgen könnten. Ihr solltet also auf jeden Fall den Twitter-Kanal von Xbox DACH im Blick behalten, damit ihr nicht eure zweite Chance verpasst.

Denn so begehrt, wie die neuen Konsolen sind, dürfte auch diese zweite Welle schon enden, bevor sie überhaupt so richtig an den Strand rollt, prosaisch ausgedrückt. Auch ist noch nicht klar, ob und in welcher Form Sony nachziehen könnte. Nach dem letzten Informationsstand soll es keine weiteren Vorbestellungen für die Playstation 5 geben. Falls wir mehr erfahren, halten wir euch diesbezüglich natürlich auch auf dem Laufenden.

Die Xbox Series X wird am 10. November 2020 auf den Markt drängen, am 19. November folgt dann die Playstation 5.

Quelle: twitter.com/XboxDACH