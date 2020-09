Xbox Series S offiziell enthüllt: Neue Konsole zum Kampfpreis – Lange wurde gerätselt, dann erfolgte ein inoffizieller Leak, auf den Microsoft dann via Twitter mit einer offiziellen Enthüllung antwortete (s. u.). Die Xbox Series S kommt – eine Konsole der nächsten Generation, die als kleine Schwester der enorm potenten Series X fungieren wird. Allerdings zu einem Kampfpreis, mit dem man wohl Sonys PlayStation 5 Konkurrenz über das Budget-Segment machen möchte.

Im Gegensatz zur Series X wird die Xbox Series S nämlich kein 4K beherrschen und mit einem etwas abgespeckten Leistungsprofil daherkommen. Zudem muss sie auf ein Laufwerk für physische Datenträger verzichten, die Spiele werden nur heruntergeladen. Im Gegensatz zu den 12,15 TFLOPs der Series X soll Series S gerüchteweise „nur“ 4 TFLOPs Grafikleistung bieten, ihr DDR6-RAM mit 10 GB sechs Gigabyte kleiner sein als der Series X.

👀 Dann machen wir es offiziell!



Xbox Series S | Next Gen Performance in der kompaktesten Xbox aller Zeiten. 299 € (UVP).



Weitere Infos kommen bald. Versprochen! pic.twitter.com/Jj02tQSOzx — Xbox DACH (@XboxDACH) September 8, 2020

Die Kraft des Hauptprozessors soll allerdings die gleiche sein. Das Resultat dieser Unterschiede: Die Series S soll alle Spiele der nächsten Generation der Series X ebenfalls darstellen können – bei 60 Bildern pro Sekunde, doch eben „nur“ mit einer Auflösung von 1440p, statt in nativem 4k. Eine Kampfansage.

Denn wer keinen UHD-Fernseher hat und auch nicht plant, sich einen zu kaufen, bekommt mit der Series S trotzdem seine Next-Gen-Spiele und die volle Abwärtskompatibilität der neuen Xbox-Generation zu Spielen, Controllern und anderer Hardware. Noch dazu platzsparend, denn die Series S wird Microsofts kleinste jemals hergestellte Xbox, aufrecht nur knapp so groß und ähnlich flach wie drei aufeinandergelegte aktuelle Xbox-Controller.

Neben dem Erscheinungsbild der Konsole ist auch ihr Preis bestätigt: Sie wird in den USA für 299 US-Dollar und in Deutschland für 299 Euro (UVP) über den Tresen gehen. Gerüchte besagen, dass die neue Xbox-Generation am 10. November 2020 an den Start gehen soll, dieser Termin ist im Gegensatz zur Bekanntgabe der Xbox Series S jedoch nicht offiziell.

Im Video unten findet ihr alle weiteren Fakten – es stammt vom YouTuber Austin Evans, der vor einigen Monaten einer der ganz wenigen war, dem Microsoft hochoffiziell Zugriff auf das Innenleben der Xbox Series X gewährte. Entsprechend verlässlich sind seine Informationen.