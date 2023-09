Xbox Gamepass: Neuzugänge im September und Oktober – Der Xbox Gamepass, ein bekannter Abonnementdienst für Videospiele, hat kürzlich eine Auswahl neuer Titel hinzugefügt. Unter den frischen Zugängen sind beispielsweise "Lies of P", das bereits verfügbar ist, sowie "Party Animals", das ab dem 20. September spielbar sein wird. Hinzu kommen unter anderem "Payday 3" am 21. September und "Cocoon" am 29. September. Anfang Oktober dürfen sich Nutzer des Gamepasses auf "Gotham Knights" und "The Lamplighter’s League" freuen, die beide ab dem 3. Oktober verfügbar sein werden.

Updates, Vorteile und Titel, die den Gamepass verlassen

Es wurden auch einige Updates und DLCs bekannt gegeben. Zu den herausragenden Ergänzungen gehört der neueste Champion für "League of Legends", Briar, der Gebändigte Hunger. Zudem gibt es am 22. September einen Early Access Trial für "EA Sports FC 2024".

Nutzer des Xbox Gamepass Ultimate erhalten auch spezielle Vorteile. In der Vorteile-Galerie sind einige besondere Pakete und Artikel aufgeführt, darunter das "EA Sports UFC 4 Champion Fighter Customization Bundle" und das "Apex Legends: Juiced Up Weapon Charm".

Es wurde jedoch auch eine Liste von Spielen veröffentlicht, die den Gamepass am 30. September verlassen werden. Dazu gehören Titel wie "Beacon Pines", "Despot’s Game" und "Outriders". Nutzer des Gamepasses werden dazu ermutigt, diese Spiele auszuprobieren, bevor sie den Dienst verlassen. Zudem gibt es die Möglichkeit, diese Titel mit einem Mitgliedsrabatt von bis zu 20 Prozent zu erwerben und sie dauerhaft in der eigenen Bibliothek zu behalten.