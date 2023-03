Endlich hat das lange Warten für alle Wrestling-Fans ein Ende. Denn der neueste Ableger des Primus unter den Wrestling-Titeln „WWE 2K23“ hat Spielerinnen und Spieler geladen, um sich im virtuellen Ring wieder ordentlich auf die Mappe zu hauen. Die Kollegen von Gameswelt präsentieren euch passend zum Release in ihrem Video alles Wissenswerte rund um den neuen Teil der gefeierten Wrestling-Simulation „WWE 2K23“.

Schließlich hat Publisher 2K einiges an neuen Details und Features in „WWE 2K23“ aufgefahren, um allen Wrestling-Fans bestmögliche Unterhaltrung zu bieten. So zum Beispiel den gigantischen Roster, der euch im Spiel bereitsteht. So zählt unter anderem der 16-fache World Champion und Hollywood-Star John Cena zu den spielbaren Charakteren, der obendrein ja auch das Cover „WWE 2K23“ ziert. Insgesamt stehen 100 spielbare Wrestlerinnen und Wrestler in „WWE 2K23“ zur Auswahl.

Großes Star-Aufgebot und spannende Features

Darunter auch einige WWE-Talente, die in der „WWE 2K“-Reihe ihr Debüt feiern, wozu Cody Rhodes, Bron Breakker, Alba Fyre, Cora Jade sowie Rapper und Sänger Bad Bunny zählen. Natürlich fehlen auch die Legenden der WWE wie The Undertaker, Hulk Hogan, „Macho Man“ Randy Savage, Stone Cold Steve Austin, The Rock und der bereits erwähnte Cover-Star John Cena nicht. Hinzu kommen selbstverständlich auch alle Superstars der WWE wie Roman Reigns, Sami Zayn, Becky Lynch, Bianca Belair und Rhea Ripley.

„WWE 2K23“ hat zudem einige Verbesserungen vorgenommen. Dazu gehören auch eine neue Variante des 2K-Showcase, aber auch die Einführung der WarGames sowie diverse Erweiterungen für einige Spielmodi. Zudem können sich Fans auf eine realitätsnahe Grafik und Animationen freuen, wie auch auf packende Kameraperspektiven. Hinzu gesellen sich eine intuitive Steuerung sowie eine neue optionale Pinning-Mechanik, die das immersive Erlebnis noch mal verstärken soll.

Wer nun Lust auf „WWE 2K23“ bekommen hat, sollte sich unbedingt das Video von Gameswelt anschauen, die euch darin sämtliche Infos rund um das neue virtuelle WWE-Highlight bereitstellen.

„WWE 2K23“ ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erhältlich.

Quelle: gameswelt.de