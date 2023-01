WWE 2K23: Trailer zum neuen Wrestling-Spektakel – Das lange Warten für alle Wrestling-Fans, die in Sachen Videospiele den neuesten Output der WWE herbeisehnen, hat bald ein Ende. Die Rede ist natürlich vom Primus unter den Wrestling-Titeln „WWE 2K“. Denn hier steht bereits im März 2023 der neueste Ableger „WWE 2K23“ in den Startlöchern.

Nun hat Publisher 2K einige Details und Features rund um „WWE 2K23“ veröffentlicht und mit einem brandneuen Trailer frisches Bewegtmaterial veröffentlicht. Das Cover des neuen Ablegers ziert indes kein Geringerer als der 16-fache World Champion und mittlerweile auch Hollywood-Star John Cena, der obendrein sein 20-jähriges Jubiläums als WWE-Superstar feiert.

Qualität von WWE 2K ist nicht zu schlagen

„WWE 2K23“ hat zudem einige Verbesserungen vorgenommen. Dazu gehören auch eine neue Variante des 2K-Showcase, aber auch die Einführung der WarGames sowie diverse Erweiterungen für einige Spielmodi. John Cena: „Es freut mich sehr, die Geschichte meiner Karriere im WWE 2K23 Showcase erzählen zu können. 2K hat fantastische Arbeit geleistet, um der WWE 2K-Reihe mit diesem Konzept noch mehr Leben einzuhauchen, und ich fühle mich geehrt, auf dem Cover von WWE 2K23 zu sein.“

Greg Thomas, President von Visual Concepts zum neuen „WWE 2K23“: „Genau wie unser Cover-Star John Cena ist auch das Team von Visual Concepts nicht vor der Herausforderung zurückgeschreckt und hat bewiesen, dass die Qualität von WWE 2K nicht zu schlagen ist. […]WWE 2K23 fügt dem Sieger-Konzept der Reihe noch so viel mehr hinzu. Wir sind besonders gespannt darauf, wie die Fans auf das 2K Showcase und WarGames reagieren.“

Early Access & Vorbestellerboni

Natürlich gibt es auch in „WWE 2K23“ abermals eine große Auswahl an WWE-Superstars. Dieses Mal sind unter anderen Roman Reigns, „American Nightmare“ Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar und „Stone Cold“ Steve Austin dabei. Zudem können sich Fans auf eine realitätsnahe Grafik und Animationen freue, wie auch auf packende Kameraperspektiven. Hinzu kommt eine intuitive Steuerung sowie eine neue optionale Pinning-Mechanik, die das immersive Erlebnis noch mal verstärken soll.

Wer nun Lust auf „WWE 2K23“ bekommen hat und mit dem Early Access bereits vor dem eigentlichen Release loslegen will, greift zur Deluxe Edition oder Icon Edition, mit denen man dann bereits am 14. März 2023 in den Ring steigen kann. Mit der Standard Edition und Cross-Gen-Edition geht es am eigentlichen Veröffentlichungstag los, nämlich am 17. März 2023.

Die ganz schnellen Käufer unter euch können zudem Vorbestellerboni abgreifen. So erhalten Vorbesteller aller Editionen das „Bad Bunny Bonus Pack“. Dieses enthält Bad Bunny als spielbaren Charakter sowie eine „Bad Bunny Meine FRAKTION“-Karte der Rubin-Stufe.