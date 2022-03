WWE 2K22: Trailer zu 2K Showcase und Meine Story – Jetzt ist es bald soweit, ab dem 11. März 2022 geht der neue Teil der gefeierten Wrestling-Simulation „WWE 2K22“ an den Start. Millionen von Wrestling-Fans dürfen sich dabei auf viele Neuheiten freuen, auf jede Menge Gamer-Spaß und beste Sport-Action mit all den WWE-Superstars.

Kurz vor dem Release von „WWE 2K22“ hat 2K nun einen neuen Trailer veröffentlicht, um die Vorfreude weiter zu schüren. Im neuen Video gibt es nun tiefere Einblicke in die beiden neuen Spielmodi „2K Showcase“ sowie „Meine STORY“. Zu sehen gibt es eine Reihe Clip-Highlights aus der Nacherzählung der 20-jährigen WWE-Karriere des Cover-Superstars Rey Mysterio, die Spielerinnen und Spieler im neuen Ableger erleben dürfen.

Darüber hinaus gibt es im neuen Trailer eine Vorschau auf die Handlungsstränge für die Men's Division und Women's Division in „Meine STORY“. Jeder, der sich in „WWE 2K22“ für den Modus Rey Mysterios 2K Showcase entscheidet, tritt im Verlauf gegen allerhand legendäre Kontrahenten an. Zu denen gehören unter anderem Eddie Guerrero, The Undertaker und Shawn Michaels – aber auch aktuelle Superstars wie The Miz und Dolph Ziggler.

2K verspricht anhand der neuen Slingshot-Technologie im Verbund mit historischem Live-Action-Bildmaterial ein temporeiches Gameplay sowie ein immersives Erlebnis. Wer sich für den Spielmodus „Meine STORY“ entscheidet, darf eine steile Karriere starten: Von den Anfängen als Rookie im WWE Performance Center bis hin zum Superstar, um sich letztlich als WWE-Legende einen Namen zu machen.



Ab dem 11. März 2022 ist „WWE 2K22“ als WWE 2K22 Standard Edition und als Cross-Gen Bundle erhältlich. Die WWE 2K22 Deluxe Edition sowie die nWo 4-Life Digital Edition des Spiels stehen bereits ab dem 8. März 2022 zur Verfügung.