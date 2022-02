„WWE 2K22“: Details zum neuen 'Mein GM'-Modus im Trailer – Sehnsüchtig warten Wrestling-Fans unter den Videospielern auf die Veröffentlichung des neuen „WWE 2K22“. Mehr und mehr Details zum neuesten Ableger der beliebten Wrestling-Reihe sickern durch. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, welcher die Neuerungen rund um den Modus „Mein GM“ zeigt, neue Spielelemente, Mechaniken und weitere Inhalte werden darin angerissen.

Niemand Geringeres als WWEs Chief Brand Officer Stephanie McMahon, früher schon bei der WW als General Manager von Formaten wie „Monday Night Raw“ und „SmackDown“ tätig, erläutert uns den neuen Modus von „Mein GM“. Kein Wunder also, dass sie sich für die Erläuterung schon von Berufs wegen eignet: Schließlich versetzt uns dieser Spielmodus in die Lage, selbst als General Manager zu agieren.

Dabei haben wir die Qual der Wahl:

Fünf General Manager stehen für unsere Persona zur Auswahl – entweder, ihr schöpft aus einem Quartett rund um große Namen wie Adam Pearce, Sonya Deville, Shane oder Stephanie McMahon persönlich aus den Vollen. Oder ihr strickt euch euren GM für diesen Teil von „WWE 2K22“ gleich selbst in einem umfangreichen Editor. Somit gilt es eine von vier Marken an die Spitze zu führen, wo das große Ziel lockt: Selbst als Veranstalter von „WrestleMania“ zu fungieren und die Konkurrenz Staub schlucken zu lassen.

Die Entwickler von Visual Concepts bieten einige neue Features, um dem Modus Leben einzutauchen: Neben den erwähnten Wahlmöglichkeiten und damit einhergehenden Powerups und besonderen Interaktionen in der Spielmechanik könnt ihr euren eigenen Roster zusammenstellen. Achtet dabei auf euer Budget, damit ihr nicht nur Superstars ins Feld führt, sondern auch Free Agents und noch unentdeckte Talente unter Vertrag bekommt.

Vielleicht wartet die eine oder andere Legende darauf, bei euch mitzumischen?

Als GM könnt ihr in dem Modus bei „WWE 2K22“ Matches buchen, kümmert euch auch um die Logistik der Shows. Welcher Typ Match soll stattfinden? Wie sieht es mit der richtigen Arena aus, welche Elemente benötigt die Produktion? Ihr könnt mit Macht-Karten und Commissioner-Zielen euren Spielverlauf boosten und falls nötig Orientierung erhalten.

Etwa darüber, wie ihr während Simulationen, Matches oder auch im Zuschauermodus die Schau in Echtzeit ablaufen lasst, dabei die Kameras steuert und ein Fünf-Sterne-Rating für eure mitreißende Vorführung erhaltet. Es lockt ein positiver Match-Bericht, der im Zweifelsfall Tipps enthalten wird, wie ihr euch verbessern könnt. Doch genug der grauen Theorie: Erlebt den „Mein GM“-Modus im Trailer selbst, bevor „WWE 2K22“ final am 11. März 2022 in den Handel einzieht.