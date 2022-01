Gespannt warten Wrestling-Fans auch in Sachen Videospiele auf den neuesten Output der WWE. Gemeint ist natürlich der Primus unter den Wrestling-Titeln „WWE 2K“ mit dem neuesten Ableger „WWE 2K22“. Allzu lange muss man sich auch nicht mehr auf den neuesten Teil gedulden, erscheint dieser doch bereits am 11. März 2022.

Nun veröffentlichte Publisher 2K auch alle Features zu „WWE 2K22“. Und die sollten das Herz der Fans durchaus höher schlagen lassen. Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, wer das neue Cover des Ablegers zieren wird: Kein Geringerer als Rey Mysterio, der passenderweise gleichzeitig sein 20. Jubiläum als WWE-Superstar feiert. Mittlerweile zählt Mysterio zu den Ikonen der WWE und hat sich in all den Jahren mit seinen spektakulären Moves und auch seinen bunten Masken in die Herzen der Fans gekämpft.

Rey Mysterio zum Cover: „Es macht mich unglaublich stolz, als Cover-Superstar von WWE 2K22 die Kultur des Lucha Libre zu vertreten. […] Ich freue mich darauf, die Geschichten zu den großen Momenten meiner Karriere mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde zu teilen und mich auf eine ganz neue Art mit den WWE-Spielerinnen und -Spielern zu verbinden, wenn sie meinen 2K Showcase durchspielen.“

Mit der jetzigen Bekanntgabe des Komplettpakets an Features zu „WWE 2K22“ steht fest, was Spielerinnen und Spieler erwartet: So wurde die Gameplay-Engine umgestaltet, an der Steuerung wurde geschraubt und auch die Grafik freut sich über ein Upgrade. So wird sich „WWE 2K22“ grafisch in einem neuen Licht präsentieren und vor allem noch mehr an Realismus gewinnen.

Das Game soll sich darüber hinaus aber auch anders anfühlen. Es ist dabei nicht nur die überarbeitete Steuerung, sondern auch die Präsentation des Spiels durch zahlreiche Kamerawinkel, die einen noch tiefer und intensiver in das Geschehen abtauchen lassen. Bezüglich der Spielmodi kehrt das beliebte 2K Showcase zurück, bei dem nun Rey Mysterio als Hauptperson mit neuen Features sowie Updates bereitsteht.

Zudem stehen Gamern mit MyRISE, dem Universe-Modus sowie der Creation Suite weitere Möglichkeiten zur Verfügung, sich in „WWE 2K22“ spielerisch auszutoben. Es gibt aber auch zwei komplett neue Spielmodi mit MyGM sowie MeineFRAKTION. Als wäre das alles noch nicht genug an Neuerungen, wird „WWE 2K22“ zum allerersten Mal auch plattformübergreifend spielbar sein.

Wer sich bereits jetzt „WWE 2K22“ vorbestellen möchte, hat die Wahl zwischen vier Editionen und reizvollen Vorbesteller-Boni. So ist „WWE 2K22“ neben der Standard Edition auch als Cross-Gen Digital Bundle sowie als Deluxe Edition erhältlich. Darüber hinaus gibt es zur Feier des 25. Jubiläums der New World Order auch die sogenannte „nWo 4-Life Digital Edition“.

