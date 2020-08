WWE-Fans können sich schon mal den 18. September 2020 im Kalender anstreichen. Denn dann darf fröhlich im WWE-Universum drauf losgeprügelt werden. Mit „WWE 2K Battlegrounds“ erscheint ein Arcade-Prügelspiel, das viele abgefahrene Spielmodi für Prügeleien ohne Grenzen mit sich bringt. Generell könnt ihr euch alleine schon wegen der übertriebenen Superstar-Designs und Moves auf großartigen Gaming-Spaß freuen.

Was euch erwartet und wie das Ganze ausschaut, könnt ihr jetzt im neuen Trailer sehen. Überaus witzig ist übrigens, dass im neuen Trailer WWE-Legende Paul Heyman alle unterschiedlichen Spielmodi als eine Art Storyteller vorstellt. „WWE 2K Battlegrounds“ wird demnach neben dem Einzelspieler-Storymodus auch Spielmodi wie Exhibition-Matches, King of the Battleground, Online-Turniere und Battleground-Herausforderungen beinhalten.

Nachfolgend alle Spielmodi im Detail:



Kampagne: In diesem Einzelspieler-Storymodus, der im comicartigen Stil erzählt wird, kann man seine Riege an WWE-Superstars erweitern, um die nächste Herausforderung zu überwinden. Im Team mit Paul Heyman und Stone Cold Steve Austin reisen die Spieler auf der Suche nach neuen Superstars für eine brandneue WWE-Marke um den Globus.



Man spielt einen von sieben neu geschaffenen Superstars wie Bolo Reynolds und Jessica Johnson und reist durch verschiedene Regionen, um im Kampf gegen WWE-Superstars Kampagnen-Ziele zu erreichen und verschiedene WWE-Superstars, Power-Ups und Objekte freizuschalten.



Exhibition: In diesem Modus kann man gemeinsam mit Freunden oder der Familie, online oder auf der Couch, seine Lieblings-Matchtypen spielen, darunter: One-on-One; Tag Team; Triple Threat; Fatal Four Way; Steel Cage Match; Royal Rumble.



King of The Battleground: Die Spieler kämpfen mit bis zu sieben anderen Online-Spielern, teilen mächtig aus und versuchen, sich gegenseitig aus dem Ring zu werfen, um der letzte Kämpfer (oder die letzte Kämpferin) zu werden, die noch im Ring steht!



Je länger man in der Arena bleibt, desto höher wird die Punktzahl. In dem Moment, in dem man jemanden aus dem Ring fliegen lässt, steigt schon der nächste Superstar, der draußen am Ring wartet, in das Gefecht ein.



Online-Turnier: Die Action steigt online in einer Reihe zeitlich begrenzter Turniere um Belohnungen mit einer breiten Palette an Siegbedingungen. Man sollte besser die Augen offen halten … denn man kann nie wissen, welches neue Battlegrounds-Turnier gerade gestartet wird.



Battleground-Herausforderung: Hier kämpfen sich die Spieler von ganz unten bis an die Spitze! Man kann seinen eigenen WWE-Superstar erschaffen und die Hindernisse überwinden, die einem in den Weg geworfen werden.

„WWE 2K Battlegrounds“ wird am 18. September 2020 für PlayStation 4, die Xbox-One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X, Nintendo Switch, Stadia sowie für PC über Steam erscheinen.