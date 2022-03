Drei Gründe, warum ihr WWE 2K22 zocken müsst – Seit letzter Woche geht es wieder heiß her in den Wohnzimmern der sportbegeisterten Gamer-Gemeinde. Denn mit „WWE 2K22“ steht der neue Ableger der Wrestling-Simulation offiziell beim Händler eures Vertrauens.

Der Primus unter den Wrestling-Titeln hat auch in diesem Jahr wieder jede Menge zu bieten, wenn die verschiedensten aktuellen WWE-Superstars, aber auch Wrestling-Legenden früherer Tage, so richtig im Ring austeilen. Es erwartet euch die volle Packung Sports-Entertainment in der von den Gesichtern der Superstars, über die Einzüge bis hin zu den Moves alles so detailgetreu aufgemacht ist wie in den echten Shows.

Vom Anfänger zur absoluten WWE-Größe

Bei den Spielmodi erwartet euch zum Beispiel mit „Meine Story“ eine umfangreiche Karriere, in der ihr vom Anfänger zur absoluten WWE-Größe aufsteigt. Zudem wurde die Gameplay- und Animations-Engine neu gestaltet. Darüber hinaus sorgte eine verbesserte Steuerung für mehr intuitive Kontrolle beim Erlernen und Ausführen der spektakulären Moves.

Zu den Top-Features in „WWE 2K22“ zählt die lebensnahe Präsentation, die den Spielerinnen und Spielern ein noch authentischeres WWE-Gefühl vermitteln soll. Zudem gibt es das neue „WWE 2K Showcase“, bei dem Fans in Erinnerungen schwelgen und die markantesten Matches und Momente eines legendären WWE-Superstars neu erleben dürfen.

Drei Gründe WWE 2K22“ zu zocken

Für alle noch Unentschlossenen liefern wir im nachfolgenden Video drei Gründe, warum ihr das Wrestling-Spektakel „WWE 2K22“ unbedingt zocken müsst.

Ab sofort könnt ihr „WWE 2K22“ in vier verschiedenen Editionen erwerben: in der Standard Edition, als Cross-Gen Digital Bundle, in Form einer Deluxe Edition und – zur Feier des 25. Jubiläums der New World Order – die nWo 4-Life Digital Edition.