WrestleQuest: Release wegen Bug verschoben – Mega Cat Studios und Skybound Entertainment haben eine wichtige Ankündigung bezüglich des kommenden Spiels "WrestleQuest" gemacht. Aufgrund eines erkannten Problems, bei dem Spieler ihren Spielfortschritt verlieren könnten, wenn sie "WrestleQuest" auf verschiedenen Geräten spielen, wurde die Veröffentlichung auf den 22. August verschoben.

Verschiebung des Release-Datums für "WrestleQuest"

Während der finalen Überprüfung des Spiels entdeckten die Entwickler das oben genannte Problem auf einer der Plattformen. Da das Spiel viele Stunden Inhalt bietet und der Spielfortschritt für die Spieler von großer Bedeutung ist, haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Veröffentlichung zu verschieben, um sicherzustellen, dass dieses Problem behoben wird.

Mega Cat Studios und Skybound Games erklärten: "Wir sind wirklich sehr stolz auf das Spiel und wissen genau, dass es in jeder Hinsicht überzeugen kann. Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die wir von den Spielern, die sich schon auf WrestleQuest freuen, erfahren haben und wir können es kaum erwarten, das fertiggestellte Spiel am 22. August mit allen zu teilen."

Preis und Verfügbarkeit von "WrestleQuest"

"WrestleQuest" wird am 22. August für 29,99€ auf verschiedenen Plattformen erscheinen, einschließlich Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch und PC über Steam. Interessanterweise wird das Spiel auch auf mobilen Endgeräten über Netflix verfügbar sein und ist dort in der Mitgliedschaft inbegriffen.

Die Verschiebung des Release-Datums deutet darauf hin, dass die Entwickler von "WrestleQuest" fest entschlossen sind, den Fans ein vollständiges und fehlerfreies Erlebnis zu bieten. Die Erwartung ist hoch, und die Unterstützung, die das Spiel bereits erhalten hat, spricht für das Vertrauen, das die Community in dieses kommende Wrestling-Abenteuer setzt.