World of WarCraft: Shadowlands: Cinematic Trailer stimmt auf Release ein – Keine Woche mehr und die Kriegshelden von Azeroth dürfen sich in die Schattenlande begeben. Blizzard Entertainment haben nun den Launch Cinematic Trailer „Beyond the Veil“ veröffentlicht, der prächtig auf die heiß herbeigesehnte achte Erweiterung „Shadowlands“ einstimmt.

Mit dem Add-on erweitert Blizzard seinen Megaseller „World Of WarCraft“ immens und wird auch geschlagene 15 Jahre nach dem Erststart auf dem Thron der Online-Rollenspiele verweilen. Denn das wird sich mit „Shadowlands“ nicht ändern, so viel ist mal sicher. Schließlich funktioniert das Erfolgsrezept des MMORPGs – Ausdehnung der Spielwelt, Story, massig neue Inhalte sowie die Kriegskunst an sich – 2020 so gut wie zur Markteinführung.

„World of Warcraft: Shadowlands“ bringt jede Menge Neuerungen mit sich, wozu fünf neue, unterschiedliche Gebiete zählen. Außerdem wird der neue Maximallevel auf Stufe 60 heruntergeschraubt. Eine der größten Neuerungen wird allerdings die Einführung der Pakte sein. Jeder Pakt repräsentiert dabei eine Fraktion.

Sobald man das Maximallevel erreicht hat, kann man sich für einen der Pakte entscheiden, was infolgedessen mächtige Fähigkeiten, Quests, ein einzigartiges Reittier und ein passendes Aussehen mit sich bringt. Es wird natürlich auch neue Dungeons und Raids geben. Darüber hinaus gibt es neue Klassenänderungen, Charakteranpassungen, neue Mounts, Quests, einiges zum Erkunden und noch so viel mehr.

Die achte Erweiterung „World of Warcraft: Shadowlands“ ist jedenfalls vollgepackt mit so vielen neuen Inhalten, das man unbesorgt für die nächsten Monate nach Release zu tun haben wird. Also zieht euch den Launch Cinematic Trailer „Beyond the Veil“ rein und freut euch auf den 24. November 2020, wenn pünktlich um 0:00 Uhr MEZ die Tore zu „World of Warcraft: Shadowlands“ geöffnet werden.