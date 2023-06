Risse in der Zeit Termin und Features enthüllt

World of Warcraft: Dragonflight: Risse in der Zeit Termin und Features enthüllt – Die Champions von Azeroth setzen ihre Offensive gegen Schuppenkommandant Sarkareth fort und befinden sich nun in Aberrus, einem geheimen Labor tief unter den Dracheninseln.

Allerdings erwartet sie bald eine neue Bedrohung in Form des ewigen Drachenschwarms, wenn am 11. Juli das Update "Risse in der Zeit (10.1.5)" veröffentlicht wird. Dragonflights neuestes Update bringt viele neue Inhalte mit sich:

Neue Klassenspezialisierung: Verstärkungsrufer

Eine frische Schadensspezialisierung für Rufer ist verfügbar! Verstärkungsrufer nutzen die Kräfte des bronzenen Drachenschwarms und die neu erworbenen Fähigkeiten des schwarzen Drachenschwarms, um ihre Verbündeten mit verschiedenen Stärkungseffekten zu unterstützen. Dies ist die erste "Unterstützungsspezialisierung" in World of Warcraft.

Neuer Megadungeon: Dämmerung des Ewigen

Der ewige Drachenschwarm steht kurz davor, sein ultimatives Ziel zu erreichen: die Verwandlung von Nozdormu, dem Aspekt der Zeit, in Murozond. Der Dungeon "Dämmerung des Ewigen" ist nur im Mythisch-Schwierigkeitsgrad verfügbar und beinhaltet acht Bosse. Spieler werden durch die Zeitwege geführt, während sie versuchen, die Pläne des ewigen Drachenschwarms zu durchkreuzen. Hier treffen sie zum ersten Mal auf Iridikron von Angesicht zu Angesicht.

Neue tägliche Aktivitäten: Zeitrisse & Welpenkrippe

In Thaldraszus erscheinen Zeitrisse, in denen Spieler Gegner aus anderen Zeitlinien abwehren müssen, um epische Belohnungen wie Ausrüstung für Zweitcharaktere, Reittiere, Transmogrifikationen, Haustiere und vieles mehr zu erhalten. Die Welpenkrippe bietet Spielern die Möglichkeit, den Erziehern in Valdrakken zu helfen. Durch verschiedene Aktivitäten wie Drachenreiten können verschiedene Welpen aufgezogen werden, um neue Haustiere für die eigene Sammlung zu verdienen.

Neue Klassenerweiterung: Hexenmeister

Die Hexenmeisterklasse wird nun auch für Völker verfügbar sein, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, sie zu spielen. Dazu gehören Nachtelfen, Draenei, Pandaren und Tauren.

Wie bei jedem Update werden auch diesmal verschiedene Balanceanpassungen für die Klassen vorgenommen.