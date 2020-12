World of Tanks: Chuck Norris wird Teil des kostenlosen Action-Spiels – Seit Jahren zählt das taktische Action-Spiel „World of Tanks“ zu den beliebtesten kostenlosen Online-Games. Nun bekommen Fans zum beliebten Feiertags-Ops-Event ein besonderes Schmankerl serviert. Denn kein Geringerer als Action-Roundhouse-Kick-Legende Chuck Norris wird Teil von „World of Tanks“! Dazu gibt es jetzt auch ein spaßiges Video zu sehen.

Vom 09. Dezember 2020 bis einschließlich 11. Januar 2021 lässt Wargaming die Legende Chuck Norris auf euch los. Im Detail bedeutet dies, dass 32 tägliche Missionen persönlich von der Legende ausgewählt werden. In diesen werden eure Fähigkeiten und euer Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt. Außerdem winken zahlreichen Belohnungen auf euch, wie etwa spezielle Chuck-Norris-Lackierungen und sogar Commander Chuck als Crewmitglied. Und wenn ihr dabei insgesamt 27 Missionen erfolgreich abschließt, wird Chuck Norris sogar fester Teil eurer Crew.

Als cooles Feature gibt es von Wargaming zudem noch einige Voiceovers mit ikonischen Zitaten, die von Chuck Norris höchstpersönlich eingesprochen wurden. Um diese zu hören, müsst ihr allerdings Chuck Norris als Crew-Mitglied freigeschaltet und ausgerüstet haben. „Viele Spieler behaupten, dass ich auf der gegnerischen Seite gewesen sein muss, wenn sie ein Gefecht verlieren; jetzt könnte es wahr werden“, sagt Chuck Norris, Botschafter von World of Tanks. „Wie man weiß, scheue ich mich nicht vor einer Herausforderung, selbst wenn es hart auf hart kommt. Ich hoffe, dass mich meine Verbündeten stolz machen, wenn sie Chuck's Challenge annehmen!“

Getreu dem Motto „Never Change a running System“ drehen sich die beliebten Feiertags-Ops um das Sammeln von Ornamenten für die individuelle Dekoration der festlichen Garage in Form eines schneebedeckten Weihnachtsdorfes. Es gibt viel zu entdecken, von Chuck Norris als 3D-Figur über einen virtuos aufspielenden Pianisten bis hin zu einem riesigen Weihnachtsbaum, der im Mittelpunkt der Bühne steht. Dank unzähliger verschiedener Ornamente kreieren die Spieler in „World of Tanks“ ihr einzigartiges Weihnachtsdorf. Indem das Dorf geschmückt wird, erhöhen die Spieler nicht nur die festliche Atmosphäre, sondern auch ihre eigene Geschenk-Ausbeute.

Für alle die „World of Tanks“ noch nie gespielt haben, zum Schluss eine kurze Zusammenfassung, um was es sich bei diesem Action-Online-Game handelt. „World of Tanks“ ist ein teamplaybasiertes Massive-Multiplayer-Online-Spiel, bei dem sich alles um Panzerfahrzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dreht. Spieler kämpfen ‚Kette an Kette‘ mit Panzerfans aus allen Teilen der Welt. Ihr Arsenal umfasst über 600 gepanzerte Fahrzeuge aus elf Nationen, die sorgfältig und mit historischer Genauigkeit detailliert für das Spiel umgesetzt wurden.