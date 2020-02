Autor: Bernhard Trecksel

Wolcen: Lords of Mayhem – Test: Die neue Hoffnung des Action-Rollenspiels? – Es war eine schwere Geburt, die das neue Action-Rollenspiel „Wolcen: Lords of Mayhem“ zu durchleiden hatte – und sie ist noch nicht ausgestanden. Ein 15 Gigabyte großer Patch direkt zur Veröffentlichung – und dennoch plagten und plagen etliche Bugs das Spiel. Grund genug, „Wolcen“ direkt als „Noch ein Diablo-Klon, den keiner braucht, noch dazu kaputt“, zu den Akten zu legen? Im Gegenteil. Wenn das Spiel funktioniert, ist es ein packendes Meisterwerk mit unaufhaltsamer Suchtspirale, das viele eigenständige Ideen mitbringt. Warum das so ist, lest ihr in unserem Tendenztest nach mehr als 20 Stunden Spielzeit.

Darum geht's:

Die Handlung von „Wolcen: Lords of Mayhem“ ist flott erzählt und für diese Art Fantasy-Actionrollenspiele guter Standard: Als Teil einer Armee von Hexenjägern stellt sich euer Charakter als eines von drei Ziehkindern des Lord-Inquisitors gegen Magie und Dämonen. Doch im Verlauf einer mitreißenden Schlacht, die zugleich als Einführung in die Steuerung und viele Feinheiten des Spiels dient, verwandelt ihr euch vor den Augen eurer Geschwister in einen gewaltigen Engel in goldener Plattenrüstung.

Nun seid ihr selbst ein Gejagter eures eigenen Ordens und steht zudem vor der Aufgabe, das Mysterium um eure Transformation zu lüften. Eine Aufgabe, die euch in „Wolcen: Lords of Mayhem“ hunderte, wenn nicht tausende Spielstunden mit dem Totklicken und Plündern endloser Legionen von Gegnern beschäftigen wird, während ihr am perfekten „Build“ für euren ganz eigenen Charakter feilt, eure Ausrüstung abstimmt, Edelsteine auf Rüstungen und Waffen sockelt, und euer Erscheinungsbild mit Farben und Skins in endlosen Optionen anpasst.