„Evil Genius 2: World Domination“ im Test für PC – Seid ihr es als Videospieler nicht auch Leid, diese Welt wieder und wieder retten zu müssen? Ständig müssen Außerirdische abgewehrt, Höllentore geschlossen oder Zombiehorden dezimiert werden. Und als Dank gibt es bloß einen läppischen Abspann. In „Evil Genius 2: World Domination“ gestaltet sich die Sachlage jedoch ganz anders. Denn hier sind ausnahmsweise mal wir die Bedrohung!

Darum geht’s:

Wie der Name schon verrät, verdingt ihr euch in „Evil Genius 2“ als sinisterer Superschurke, dessen Ziel es ist, die Welt zu unterjochen. Dazu tüftelt ihr im Laufe der Kampagne an einer Weltuntergangsmaschine, mit deren Hilfe die Völker dieser Erde zur Kapitulation „überredet“ werden sollen.

Da die Entwicklung einer solchen Maschine jedoch nicht nur Ressourcen und Personal bedarf, sondern auch im Geheimen vonstattengehen muss, benötigt ihr erst einmal eine versteckte Basis, deren Auf- und Ausbau den Hauptbestandteil des Spiels darstellt.