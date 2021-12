Draußen ist es kalt und Weihnachten steht vor der Tür. Eine festliche Zeit und ideal, um gemütlich im Warmen mit einer Nintendo Switch und den passenden Spielen jede Menge Spaß zu haben. Wir verlosen ein Nintendo-Paket, das selbst den Weihnachtsmann glücklich machen würde.

Nintendo Switch passt sich Deiner Situation an, damit Du trotz der täglichen Hektik die Spiele spielen kannst, die Du spielen willst. In dieser neuen Ära musst Du Dein Leben nicht anpassen, um Spiele spielen zu können – stattdessen passt sich Deine Konsole Deinen Umständen an. Die Nintendo Switch-Konsole hat einen Controller, sogenannte Joy-Con, auf jeder Seite, die beide auch zusammen im Multiplayermodus verwendet werden können.

Auf einem abgelegenen Planeten lauert eine Bedrohung, die selbst die größte Kopfgeldjägerin der Galaxie an ihre Grenzen bringen wird. Begleite Samus Aran in Metroid Dread, ihrem bisher tödlichsten 2D-Abenteuer auf Nintendo Switch.

Gehe auf die Jagd, wann und wo Du willst, in Monster Hunter Rise für Nintendo Switch! Erkunde in diesem spektakulären Action-Rollenspiel weitläufige Gebiete, die vom antiken Japan inspiriert sind, erlege wilde Monster im Alleingang oder mit Freunden und schmiede mächtige Waffen und Rüstungen aus deiner Beute. Monster Hunter Rise bietet Dir völlig neue Methoden, das Jagdgebiet zu erkunden und das Ziel zu erlegen: Die Seilkäfer befördern Dich in Windeseile durch die Luft und lassen Dich Monster an Dich binden und lenken. Außerdem kannst Du auf Unterstützung von neuen Buddys wie den Palamutes zählen.

Mehr erfahrt ihr auf https://www.nintendo.de/

WIR VERLOSEN EIN NINTENDO PAKET, BESTEHEND AUS:

1x Nintendo Switch Konsole

1x Monster Hunter Rise

1x Metroid Dread

plus einem Nintendo Merch-Paket Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Was könnt ihr in Monster Hunter Rise erleben?

A) Die Flucht von einer Monster Insel im Ozean

B) Die Jagd auf Monster, ob alleine oder mit Freunden



Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Nintendo Weihnachts-Gewinnspiel" an [email protected] .