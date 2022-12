Draußen ist es kalt und Weihnachten steht vor der Tür. Eine festliche Zeit und ideal, um gemütlich im Warmen mit Nintendo Switch – OLED-Modell und den passenden Spielen jede Menge Spaß zu haben. Wir verlosen ein Nintendo-Paket, das selbst den Weihnachtsmann glücklich machen würde.

Nintendo Switch passt sich Deiner Situation an, damit Du trotz der täglichen Hektik die Spiele spielen kannst, die Du spielen willst. In dieser neuen Ära musst Du Dein Leben nicht anpassen, um Spiele spielen zu können – stattdessen passt sich Deine Konsole Deinen Umständen an. Nintendo Switch – OLED-Modell verfügt über einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung. Die intensiven Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus – egal, ob du mit atemberaubender Geschwindigkeit Rennen fährst oder Gegner in die Flucht schlägst.

ÜBER BAYONETTA 3:

Stolziere, schieße und siege mit Stil – in Bayonetta 3 für Nintendo Switch! In diesem fulminanten Actionspiel begleitest du die titelgebende Hexe im Kampf gegen eine geheimnisvolle böse Macht. Dabei kommen natürlich wieder ihre unverwechselbaren Schusswaffen sowie ein Arsenal an neuen dämonischen Fähigkeiten zum Einsatz.

ÜBER MARIO KART 8 DELUXE:

Mit Mario Kart 8 Deluxe kannst du jetzt das größte „Mario Kart“-Spiel überhaupt erleben – jederzeit und überall, exklusiv auf Nintendo Switch! Ob du am heimischen Fernseher gegen deine Familie antrittst, im Park spielst oder Freunde besuchst: mit Nintendo Switch entscheidest du selbst, wo und wie du „Mario Kart“ spielen möchtest!

Und für noch mehr Fahrspaß erscheint am 7.12. die dritte Welle des Booster-Streckenpasses!

ÜBER NINTENDO SWITCH ONLINE-MITGLIEDSCHAFT:

Hol das Beste aus deiner Spielerfahrung mit Nintendo Switch heraus – mit Online-Spiel, der Speicherdaten-Cloud, Spieleklassikern und noch mehr in der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft! Genieße zahlreiche Vorteile, darunter Online-Spiel für unterstützte Nintendo Switch-Titel, Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung von mehr als 100 NES- & Super NES-Spielen, exklusive Angebote und noch viel mehr!

Alle Vorteile kannst Du dir HIER ansehen.

WIR VERLOSEN EIN NINTENDO PAKET, BESTEHEND AUS:

1x Nintendo Switch – OLED-Modell

1x Bayonetta 3

1x Mario Kart 8 Deluxe + 1x Booster-Streckenpass

1x Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft für 12 Monate Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Was ist Bayonetta von Beruf?

A) Karatetrainerin

B) Hexe

C) Rennfahrerin



Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Nintendo Weihnachts-Gewinnspiel" an [email protected] .