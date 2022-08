Wegen Inflation: Playstation 5 wird offiziell teuer – Die wachsende Inflation ist nicht nur hierzulande ein Problem und hat mittlerweile in so ziemlich jedem Bereich des Lebens zu spürbaren Preissteigerungen geführt. So auch in der Unterhaltungsindustrie, wie es im Falle der Playstation 5 nun besonders deutlich wird. Denn während Konsolen im Laufe der Zeit eigentlich immer günstiger werden, ist es bei der Daddelkiste von Sony nun genau umgekehrt.

Und wir reden hier nicht von den Mondpreisen, die bereits seit dem Marktstart im November 2020 auf Ebay mit Blick auf die geringe Verfügbarkeit im regulären Handel verlangt werden, sondern von einer offiziellen Preiserhöhung.

Sony zufolge wird das Modell mit Laufwerk in Europa ab sofort nicht mehr 499,99 Euro kosten, sondern 549,99 Euro. Der Preis für die PS5 Digital Edition steigt von 399,99 Euro auf 449,99 Euro.

Die Märkte in England, Japan, China, Australien, Mexiko und Kanada seien ebenfalls betroffen. Lediglich die USA sind von der Erhöhung ausgenommen.

Bekannt gemacht wurde die Preisänderung im hauseigenen Blog, wo CEO Jim Ryan mit den Worten zitiert wird: „Das weltweite wirtschaftliche Umfeld ist aktuell eine große Herausforderung.“

So sehe man global hohe Inflationsraten und ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und viele Branchen unter Druck setzen. Mit Blick auf diese ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen habe man also die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung zu erhöhen.

„Die oberste Priorität ist es weiterhin den Nachschub an Konsolen sicherzustellen, damit möglichst viele Spieler die Möglichkeit haben, tolle Erfahrungen mit der Playstation 5 zu machen.“

