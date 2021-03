We Are Football

We Are Football: Ein neuer Fußball-Manager kommt – So sehr Fußball-Fans Genrehits wie „FIFA“ oder „PES“ lieben, so schätzen sie auch die ruhigere, aber keineswegs weniger spannende Art des Simulationsspiels mit einem gescheiten Fußballmanager. Wer erinnert sich hier nicht an Klassiker wie EAs „FIFA Manager“ oder „Anstoss“ von Ascaron. Diese sind aber lange Geschichte, weshalb sich alle Fans diebisch auf neues Simulationsfutter freuen.

Dies bekommen sie bald mit dem neuen Fußball-Manager „We Are Football“ von THQ Nordic und Winning Streak Games, der nun offiziell angekündigt wurde. Da kommt Vorfreude auf, endlich können Couch-Trainer wieder im Chefsessel des Lieblingsklubs Platz nehmen und das Team zu internationalem Ruhm führen – alternativ auch einen kleinen Verein in die oberste Spielklasse.

Dabei ist Großes zu erwarten, denn für „We Are Football“ haben keine Unbekannten des Genres gearbeitet. Schließlich stecken hinter dem Kölner Studio Winning Streak Games die kreativen Köpfe hinter den „Anstoss-“ und den „Fußball Manager“-Reihen (FM). Generell wird euch ein klassischer Manager erwarten, in dem ihr als Manager und Trainer zugleich agiert.

Das Coole daran ist zudem, dass es eine exklusive Bundesliga-Edition von „We Are Football“ geben wird. Diese enthält alle Clubs der Saisons 2020/21 und 2021/22 (Daten verfügbar zur neuen Saison) – aus der Bundesliga und Zweiten Bundesliga sowie aus der Flyeralarm Frauen-Bundesliga und der Zweiten Frauen-Bundesliga – eine Premiere für Fußball-Manager-Games. Mit dabei sind die Wettbewerbe DFB-Pokal und der Supercup, die zusätzlich zu den Ligen gespielt werden können.

Alle Fußball-Manager-Freunde dürfen sich daher den 10. Juni 2021 notieren, dann erscheint „We Are Football“ für den PC über Steam.

Nachfolgend alle Features in der Übersicht:

Einsteigerfreundlich und ohne lange Eingewöhnung spielbar: „easy to learn, hard to master“

Komplexität angelehnt an die traditionellen Manager-Games

Clubauswahl und Karrieremodus mit Einstellungstest

Hot-Seat Modus für 2 Spieler – lokal sowie online mit Steam Remote Play Together

Umfangreiche Managerfunktionen (Finanzen, Sponsoren, HR, Organisation, Fan-Betreuung, Mitglieder, Börsengang, Verkauf von Anteilen an Investoren, Fananleihen uvm.)

Managerfähigkeiten können weiterentwickelt werden – zum Beispiel besseres Verhandlungsgeschick oder eine Steigerung der Trainingseffizienz.

Modernes Training und realistische Trainingsplanung

Individueller Fähigkeiten-Entwicklungsbaum für jeden Spieler

Komplettes psychologisches Profil für jeden Spieler, für den Erfolg müssen die „Typen“ im Team genau zueinander passen.

Großer Jugendbereich, Entwicklung der Spieler kann schon in jungen Jahren gesteuert werden.

Neuartige Match-Engine mit Schwerpunkt auf dem Ball und die an den Angriffen beteiligten Spieler, zusätzliche Textkommentare.

Spektakuläre Halbzeitansprachen (mit 100 Ansprachen von Dag Winderlich)

Ausbaubares 3-D-Stadion, 3-D-Klubgelände & begehbares Klubmuseum

Umfangreicher Statistik-Bereich – hier kommen Statistik-Fans voll auf ihre Kosten

Simulation von internationalen Turnieren mit Marktwertentwicklung der Spieler

Die Standard-Edition von WE ARE FOOTBALL enthält keine offiziellen Fußball-Lizenzen.

Mit dem Spiel wird ein Editor geliefert, mit dem sich eigene Ligen oder eigene Clubs erstellen lassen: