We Are Football

We Are Football: Der neue Fußball-Manager ist da – Fußball-Schwergewichte wie die Simulationen „FIFA“ oder „PES“ sind absolute Genrehits. Auf der anderen Seite schätzen Fans auch die ruhigere, aber keineswegs weniger spannende Art des Simulationsspiels mit einem gescheiten Fußballmanager.

Wer damals schon Klassiker wie EAs „FIFA Manager“ oder „Anstoss“ von Ascaron liebte, kann sich mit dem nun veröffentlichten Fußball-Manager „We Are Football“ für unzählige Stunden ins Simulations-Vergnügen stürzen. THQ Nordic und Winning Streak Games haben viel Liebe zum Detail in ihren neuen Titel gesteckt, um Couch-Trainer einmal mehr im Chefsessel des Lieblingsklubs Platz nehmen zu lassen.

Ein klassischer Fußball-Manager

Schließlich wollen Teams zu internationalem Ruhm geführt werden – alternativ auch ein kleiner Verein in die oberste Spielklasse. An „We Are Football“ haben dabei keine Unbekannten des Genres gearbeitet. So werkeln im Kölner Studio Winning Streak Games die kreativen Köpfe hinter den „Anstoss-“ und den „Fußball Manager“-Reihen.

Generell erwartet euch ein klassischer Vertreter des Genres, in dem ihr als Manager und Trainer zugleich agiert. Das Ganze sehr einsteigerfreundlich – inklusive einer Prise Humor – sowie mit großem spielerischen Umfang. Doch das Beste ist sicherlich die exklusive Bundesliga-Edition von „We Are Football“.

Exklusive Lizenzen für Bundesliga und Zweite Bundesliga

Denn diese enthält alle Clubs der Saisons 2020/21 und 2021/22 (Daten verfügbar zur neuen Saison) – aus der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie aus der Frauen-Bundesliga Flyeralarm und der Zweiten Frauen-Bundesliga. Mit dabei sind zudem die Wettbewerbe DFB-Pokal sowie der Supercup, die zusätzlich zu den Ligen gespielt werden können.

„We Are Football“ ist ab sofort für den PC über Steam für 34,99 Euro erhältlich.