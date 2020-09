Watch Dogs: Legion: Neuer Trailer erläutert, wie ihr anheuert – Es dauert nicht mehr lange, bis mit „Watch Dogs: Legion“ das nächste Open-World-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft ansteht. Der neue Teil der Reihe verfrachtet uns dabei in ein England einer düsteren, nahen Zukunft, in dem wir als Hacker-Gruppe mithilfe von Rekruten aus der Bevölkerung den Aufstand gegen Unterdrücker proben. Doch wie heuert man solche „Jedermanns“ an? Ein neuer Trailer erläutert es.

Das Video mit deutschen Untertiteln findet ihr im Anschluss – es zeigt uns, wie wir in „Watch Dogs: Legion“ für unseren Kampf gegen die Unterdrücker einer privaten Streitmacht und Verbrecherbanden einfach jeden Passanten eingliedern können: vom Malermeister bis zur Hausfrau, die nur ihren Hund ausführen will, vom Polizeidetektiv bis hin zum muskelbepackten Bauarbeiter oder zum Großmütterchen mit Pfefferspray in der Handtasche.

Jeder der Charaktere in unserem Arsenal verfügt über ganz besondere und einzigartige Skillsets, die man für den Kampf als Hacker gegen die Unterdrücker nutzen kann: Manche sind meisterhafte Nutzer elektronischer Gesellschaften, andere bringen Drohnen, ein schweres Waffenarsenal oder besonders gute Fähigkeiten als Schleicher oder Fluchtfahrer ins Spiel.

Mit unserem jeweils aktiven Helden prüfen wir in „Watch Dogs: Legion“ die Profile zukünftiger Rekruten per Hack – und gliedern sie bei Interesse in unseren Kader ein. Je ausgefallener und interessanter die Fähigkeiten der Aspiranten, desto schwieriger sind sie zu finden – wie etwa eine Drohnen-Imkerin, deren Schutzanzug sie immun gegen Elektroschocks macht.

„Watch Dogs: Legion“ ist ab dem 29. Oktober 2020 für Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, PC und Stadia erhältlich.