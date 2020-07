Watch Dogs: Legion: Veröffentlichungstermin noch 2020, neuer Trailer zeigt Spiel-Mechanik – Lange mussten sich Fans der Reihe „Watch Dogs“ aus dem Hause Ubisoft gedulden, ob und in welcher Form der neueste Teil „Watch Dogs: Legion“ erscheinen würde. Die Corona-Krise macht auch vor der Videospielbranche nicht halt. Im Zuge eines Ubisoft-Events zeigte der Publisher nun neue Szenen aus dem Spiel und nannte einen Veröffentlichungstermin noch in diesem Jahr. Den Trailer findet ihr im Anschluss.

Die Überraschung dabei: „Watch Dogs: Legion“ wird bereits am 29. Oktober 2020 auf den Markt kommen. Bedient werden mit dem Titel Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC und Stadia. „Watch Dogs: Legion“ verfrachtet den Spieler dabei in ein dystopisches London, in dem ein ebenso privater wie gnadenloser Sicherheitskonzern die Gesetze durchsetzt.

Das passt nicht nur dem organisierten Verbrechen nicht, das immer extremere Methoden wählt. Auch das Hacker-Kollektiv „Dedsec“ erhebt sich gegen die Unterdrücker auf beiden Seiten, Kriminelle wie Konzerncops. Als Spieler nutzen wir das „Play-As-Anyone-System“ von „Watch Dogs: Legion“ und können jeden Bürger, den wir in London sehen, für unseren Freiheitskampf rekrutieren und verkörpern.

Egal, ob als Oma, Steuerberater, Bauarbeiter oder Profikiller – wir hacken, kämpfen und infiltrieren uns unseren Weg durch die offene Spielwelt zu den Machtbasen der Unterdrücker. Nun heißt es nur noch geduldig sein, bis „Watch Dogs: Legion“ im Oktober erscheint. Bis dahin viel Spaß mit diesem Video, das die Mechanik des Systems ausgiebig erläutert.