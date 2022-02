VR-Brille PlayStation VR2: Sony enthüllt offizielles Design – Lange ranken sich Geheimnisse um die Nachfolger der ersten PlayStation-VR-Brille. Nun hat Sony das Design seines Headsets der nächsten Generation PlayStation VR2 enthüllt. Ebenso stellte das Unternehmen in einer Nachricht von Senior Vice President Platform Experience Hideaki Nishino die finale Variante des dazugehörigen PlayStation VR2 Sense Controllers vor.

Offenkundig ist, dass sowohl das PS VR2 Headset als auch das dazugehörige Steuergerät einen einander entsprechenden „kugelförmigen“ Look vorweisen. Dieser spiegelt die 360-Grad-Aussicht wider, die Spieler in einer Welt der virtuellen Realität genießen sollen, heißt es im offiziellen Playstation-Blog. Offenkundig spiegelt sich das Erscheinungsbild der Geräte auch an die PlayStation 5 mit ihren geschwungenen, weißen Linien an.

Kein Zufall, wie das Posting enthüllt:

Denn bereits bei der Gestaltung der neuen Konsole orientierten sich die Entwickler an dem kommenden Headset. Es stehe ebenso wie der neue Controller von PlayStation VR2 im ständigen Körperkontakt mit den Usern – entsprechend wurde das Design abgerundet, etwas das sich auch beim Audio-Headset Pulse 3D wiederfindet. Man soll vergessen, dass man da überhaupt etwas auf dem Kopf trage – Hideaki Nishino zufolge wurde höchster Wert auf Komfort und Ergonomie gelegt.

Dabei habe man die Tradition des ersten VR-Headsets für die Playstation fortgesetzt. Das Gewicht sei seinerzeit behutsam bereits ausbalanciert und zudem ein verstellbares Kopfband genutzt worden – beides setze sich für das PS VR2 fort. Zudem seien einige Elemente wie das Scope bereits beim ersten System vorhanden gewesen und nun blieben sie den ihreauf gewohnte Einstellungen und Interfaces vertrauenden Usern gewissermaßen erhalten. Das Gewicht sei überdies noch einmal reduziert worden – und das, obwohl PS VR2 über Feedback-Motoren verfügt, also mehr Hardware enthält.

Eine große Herausforderung bei der Gestaltung, wie Hideaki Nishino erläutert.

Wie auch auf dem Cover der PS5 ist die Oberfläche des Headsets zudem mit PlayStation-Mikro-Symbolen bedeckt, um die ganzheitliche Gestaltung abzurunden. Es wurden auch neue Schächte verbaut, welche den Luftfluss im Headset optimieren, worauf man besonders stolz ist.

Yujin Morisawa, Senior Art Director bei Sony Interactice Enterainment, kommentierte: „Als ich mit der Arbeit am Design des PlayStation VR2-Headsets begann, war einer der Bereiche, auf die ich mich zuerst konzentrieren wollte, die Idee, eine Belüftungsöffnung im Headset zu schaffen, ähnlich den Belüftungsöffnungen an der PS5-Konsole, die einen Luftstrom ermöglichen.

Unsere Ingenieure kamen auf diese Idee, um die Belüftung zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Linse beschlägt, während die Spieler in ihre VR-Spiele eintauchen. Ich habe an vielen Designkonzepten gearbeitet, um dies zu erreichen, und im endgültigen Design kann man sehen, dass es einen kleinen Raum zwischen der Oberseite und der Vorderseite der Brille gibt, der die integrierte Belüftung enthält. Ich bin wirklich stolz darauf, wie es sich entwickelt hat, und auf das positive Feedback, das ich bisher bekommen habe. Ich hoffe, dass unsere PlayStation-Fans das auch so sehen, und ich kann es kaum erwarten, dass sie es ausprobieren.“

Das finale Design könnt ihr im angehängten Video erleben – „CNET“ stellt dort das System ausgiebig vor.

Quelle: blog.playstation.com