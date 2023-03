Videospiele: Die 27 meistverkauften Games aller Zeiten – Seit Dekaden schon sorgen unzählige Vi-deospiele bei Groß und Klein für stundenlangen Freizeitspaß. Das Geschäft mit den Games boomt und hat die Videospiel-Branche zu einem lukrativen Multimilliardengeschäft gemacht. Denkt man nur kurz zurück, werden jeder Spielerin und jedem Spieler sicherlich direkt etliche Games einfallen, die ihnen unvergessene, epische Momente beschert haben.

In allen möglichen Genres von Rollenspielen über Shooter bis hin zu Simulationen, finden sich wahre Kracher. Egal ob früher auf dem Amiga, auf dem legendären Game Boy oder heute auf der PlayStati-on 5 und der Xbox Series X. Jahrzehnte der Videospiele haben so viele Kultfiguren und Game-Klassiker hervorbracht. Alleine ein Super Mario ist heute bis in den letzten Winkel dieser Erde be-kannt. Mit Blick auf die Publisher ist ihnen stellenweise Gigantisches gelungen – auch was den Absatz ihrer Games betrifft.

Während sich im letzten Jahr „Elden Ring“ in die Herzen der Gamer spielte und deshalb ganze 20 Mil-lionen Exemplare über den Ladentisch gingen, ist es derzeit „Hogwarts Legacy“, das sich seit dem Release im Februar bereits 12 Millionen Mal verkaufte. Das reicht beides aber noch lange nicht, um in die Liste der meistverkauften Games aller Zeiten zu kommen. Unter den 27 Megasellern tummeln sich aber nicht nur wahre Blockbuster, sondern auch die eine oder andere Überraschung.

Nachfolgend die 27 meistverkauften Videospiele aller Zeiten:

Platz 22: Call of Duty: Modern Warfare – 30 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 22: Diablo 3 inkl. Erweiterung Reaper of Souls – 30 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 22: Skyrim – 30 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 22: Human: Fall Flat – 30 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 21: New Super Mario Bros. (Nintendo Wii) – 30,3 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 20: Super Smash Bros. Ultimate – 30,4 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 19: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) – 30,7 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 18: New Super Mario Bros. (Nintendo DS) – 30,8 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 17: Wii Sports Resort – 33,1 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 16: Mario Kart Wii – 37,4 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 15: The Witcher 3 – 40 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 15: Counter-Strike Global Offensive – 40 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 14: Animal Crossing: New Horizons – 41,6 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 13: Pac-Man – 42 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 12: Tetris (Game Boy / NES) – 43 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 11: Wii Fit (Plus) – 43,8 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 10: Terraria – 44,5 verkaufte Exemplare

Platz 09: Pokémon (GameBoy Color) – 47,5 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 08: Red Dead Redemption 2 – 50 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 08: Overwatch – 50 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 07: Super Mario Bros. (NES ) – 58 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 06: Mario Kart 8 – 60,5 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 05: PUBG – 75 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 04: Wii Sports – 83 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 03: Tetris (Mobile- für iOS und Android) – 100 Millionen kostenpflichtige Downloads

Platz 02: GTA 5 – 175 Millionen verkaufte Exemplare

Platz 01: Minecraft – 238 Millionen verkaufte Exemplare

