„Video Game“: Radprofi zeigt perfektes Bike Trial im GTA-Stil – Grand Theft Auto. GTA. Kaum ein Entertainment-Fan auf diesem Planeten, der die Reihe nicht kennt. Manche spielen gerne online, andere wiederholen die Handlung jedes Teils, weil sie von den abgefahrenen Gangster-Charakteren und Szenarien fasziniert sind. Dann wiederum gibt es eine kleine Sektion treuer Fans, die macht seit „GTA San Andreas“ nichts anderes als eines: Fahrradfahren in der Wildnis. Doch lassen sich die Videospiel-Aktionen und die Stimmung in der Realität einfangen? Dieses Video zeigt: ja.

Verantwortlich dafür zeichnet der Fahrrad-Profi Fabio Wibmer. Der 1995 geborene Österreicher sitzt seit frühester Jugend professionell im Sattel, war einst Motocross-Fahrer. Heute kennt man ihn vor allem aus der Mountainbike- und Trial-Szene, er jagt auf den Pedalen nicht nur mörderische Steigungen hinunter, sondern meistert auch urbane Szenarien. Seit seiner Entdeckung durch den schottischen Fahrrad-Megastar Danny MacAskill gilt:

Wibmer ist längst selbst einer geworden.

Wer einen YouTube-Kanal mit mehr als 7,3 Millionen Abonnenten sein Eigen nennt, hat es auf diesem Portal mehr als nur geschafft. Verantwortlich dafür zeichnet bei Fabio Wibmer sein meisterhaftes Können beim Bike-Trial, er nimmt auch schwierigste Passagen und gefährliche Schikanen mit einem Tempo, welches sich andere nicht einmal in Videospielen trauen. Wer etwa „GTA V“ kennt, weiß, dass man mit Mountainbike und BMX in dem Spiel so einiges veranstalten kann – insbesondere in der gebirgigen Wildnis des Titels.

Kein Wunder also, dass Fabios Video vom 8. November 2022 genau dort direkt in die Vollen geht: in der hügeligen Wildnis des Waldes. Eine Aufnahme aus der Vogelperspektive per Drohne markiert den Anfang, der vermeintliche GTA-Radarbildschirm unten links im Bild gibt die Marschrichtung der kommenden knapp zehn Minuten perfekt vor. Inklusive Scheitern bei einer schwierigeren Passage, die zu einem unschönen Baumkontakt bei hoher Geschwindigkeit nebst GTA-typischem „Wasted“-Bildschirm führt.

Erst der Anfang eines Spektakels, das kein Downhill- und Mountainbike-Fan verpassen sollte.