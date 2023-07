Verkaufszahlen veröffentlicht: So erfolgreich ist "Resident Evil" wirklich – Die Videospiele aus dem Hause Capcom sind durch die Bank absolute Kassenschlager und fahren sowohl bei Kritiker als auch bei Spielern Höchstwertungen ein. Nun hat das Unternehmen seinen aktuellen Finanzbericht präsentiert. Darin zu lesen: Unter anderem die Verkaufszahlen der neuesten Toptitel aus dem letzten Quartal. Wer schon immer wissen wollte, wie erfolgreich Reihen wie „Resident Evil“ sind, wird fündig.

So hatte Capcom den Prügelspiel-Primus „Street Fighter 6“ laut einem Bericht bei „PC Games“ im Juni veröffentlicht, mit Stand 7. Juli verkaufte sich das Beat 'em Up bereits 1,97 Millionen Mal. Seit dem April 2023 im Handel ist die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“, wanderte rund 1,32 Millionen Mal über die Ladentheke. Zum Vergleich: Davor, im März, erschien das Remake von „Resident Evil 4“, setzte zuletzt noch 1,12 Millionen Einheiten um und verkaufte sich auch davor ausgezeichnet.

Gesamtsumme:

4,95 Millionen verkaufte Spiele. Auch die beiden Remakes zu „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 2“ brachte man zuletzt 1,19 Millionen Mal an den Mann. In der Gesamtgeschichte der Franchise Resident Evil wurden insgesamt und höchst erfolgreich 146 Millionen Einheiten verkauft. Doch hat man bei Capcom ein Zugpferd in petto, gegen das selbst zumindest die aktuellen Verkaufszahlen der Horrorreihe verblassen müssen. Oder besser: eine Zugechse.

Die Rede ist vom Franchise „Monster Hunter“. So verkaufte sich „Monster Hunter World“ bis heute insgesamt 18,8 Millionen Mal, dichtauf folgt ihm der neuere Teil „Monster Hunter Rise“. „Monster Hunter World“ ist damit das meistverkaufte Capcom-Game aller Zeiten. Das Franchise verkaufte insgesamt rund 94 Millionen Spiele, die Reihen „Street Fighter“ und „Mega Man“ folgen mit 52 Millionen respektive 40 Millionen verkauften Einheiten.

Neue Eisen im Feuer

Derzeit arbeitet man im Hause Capcom nicht nur an den bekannten großen Reihen, sondern auch an Fan-Lieblingen und neuen IPs. So wird ein von Fans als Untergrund-Kulthit verehrtes Action-Rollenspiel mit „Dragon’s Dogma 2“ eine lang ersehnte Fortsetzung erhalten. Zudem werkelt man bei Capcom an einem Titel namens Pragmata. Keines der beiden Spiele hat bislang einen Veröffentlichungstermin.

Auf die Fans der beliebten „Ace Attorney“-Reihe wartet 2024 die „Apollo Justice Trilogy“. Zudem betont „PC Games“ Insiderberichte, wonach man bei Capcom noch in diesem Jahr eine große Ankündigung vermelden möchte. Worum es sich dabei konkret handelt, steht bis dato noch nicht fest, es bleibt also spannend.

Quelle: pcgames.de