Vampire the Masquerade: Bloodlines 2

Unzählige Fans warten bereits sehnsüchtig auf die Fortsetzung eines echten Rollenspiel-Klassikers. Mit „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ kann man noch in diesem Jahr wieder in die blutige Vampir-Welt eintauchen und ein düsteres Abenteuer erleben.

Dies auch für die neue Konsolengeneration Xbox Series X und PlayStation 5, wie Paradox Interactive und Hardsuit Labs nun angekündigt haben. Passend zu der News gibt es jetzt auch einen neuen Trailer zu „Bloodlines 2“. „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ ist ein Vampir-RPG mit markanten Charakteren und einem tiefgründigen, reaktiven Storytelling.

Angesiedelt in Seattle, erlebt ihr ein wahrhaft düsteres Abenteuer. In dessen Verlauf werdet ihr schwerwiegende, moralische Entscheidungen treffen müssen, die nicht nur Einfluss auf die Geschichte des Spiels, sondern auch auf die Welt haben werden, die sie umgibt.

Noch steht ein genaues Release-Datum aus. Sicher ist aber, dass es noch in diesem Jahr erscheinen wird. Und zwar auf der PlayStation4, Xbox One auf dem PC – und wie eingangs erwähnt eben auch für die kommenden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5.

„Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ wird auf der Xbox Series X übrigens das neueste Feature Smart Delivery unterstützen. Wenn ihr das Spiel also für Xbox One erworben habt, könnt ihr ohne weitere Kosten zusätzlichen Zugriff auf eine optimierte Version des Spiels für Xbox Series erhalten.

Außerdem kann man durch die „Cross-Generation“-Variante seine Savegames auf beiden Konsolen fortführen.