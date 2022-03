Ubisoft Spring Sale: Massive Rabatte auf Spiele der Anno-Reihe – Es ist wieder Zeit für alle Gamer-Sparfüchse. Denn im Ubisoft Store ist der große Spring Sale ausgerufen geworden. Bis zum 31. März 2022, 11 Uhr, sind dort allerhand Spiele-Blockbuster mit bis zu 75 Prozent Rabatt erhältlich. In diesem Schnäppchenparadies lässt sich natürlich auch die ikonische „Anno“-Reihe finden.

Das Franchise hat in seiner Geschichte so viele Genrehits von „Anno 1404“ über das bejubelte „Anno 1800“ bis hin zur Zukunftsvision „Anno 2205“ hervorgebracht. All diese Schwergewichte der Aufbau-Strategie gibt es nun, während des großen Ubisoft Spring Sales, extrem rabattiert. Da braucht der geneigte „Anno“-Fan nicht lange überlegen, um nach Herzenslust beim Sale zuzuschlagen.

Schließlich gibt es bis zu 75 Prozent Rabatt. Stark vergünstigt sind nicht nur die verschiedenen Editionen zu haben, sondern auch die DLCs aus dem „Anno“-Universum und sogar die „Anno History Collection“ mit 50 Prozent Rabatt. Wobei natürlich mit „Anno 1800“ für viele der aktuelle siebte Teil der Reihe im Fokus steht. Während des Ubisoft Spring Sales ist zum Beispiel die Standard Edition von „Anno 1800“ um satte 60 Prozent reduziert und bis zum 31. März 2022 für schlappe 24,00 Euro, statt der gängigen 59,99 Euro zu haben.

Ein weiteres extremes Schnäppchen wartet mit der großen „Anno 1800 - Complete Y3 Edition“, die es mit 50 Prozent Rabatt gibt und somit anstatt der 109,99 Euro nur 55,00 Euro kostet. Darüber hinaus haut Ubisoft satte Rabatte auf alle neun DLCs zu „Anno 1800“, den Year 1, 2 sowie Year 3 Pass und auch die Zusatzpacks raus.

Nachfolgend findet ihr alle Rabatte des Ubisoft Spring Sale 2022 zu „Anno“ in der Übersicht:

Anno 1404 History Edition – 50% Rabatt – 7,50 € statt 14,99 €

Anno 1503 History Edition – 50% Rabatt – 5,00 € statt 9,99 €

Anno 1602 History Edition – 50% Rabatt – 5,00 € statt 9,99 €

Anno 1701 History Edition – 50% Rabatt – 5,00 € statt 9,99 €

Anno 1800 - Complete Y3 Edition – 50% Rabatt – 55,00 € statt 109,99 €

Anno 1800 - Deluxe Pack – 50% Rabatt – 5,00 € statt 9,99 €

Anno 1800 - DLC1 - Sunken Treasures – 50% Rabatt – 6,00 € statt 11,99 €

Anno 1800 - DLC2 - Botanica – 50% Rabatt – 4,00 € statt 7,99 €

Anno 1800 - DLC3 - The Northwest Passage – 50% Rabatt – 7,50 € statt 14,99 €

Anno 1800 - DLC4 - Seat of Power – 40% Rabatt – 5,99 € statt 9,99 €

Anno 1800 - DLC5 - Bright Harvest – 40% Rabatt – 4,19 € statt 6,99 €

Anno 1800 - DLC6 - Land Of Lions – 40% Rabatt – 10,79 € statt 17,99 €

Anno 1800 - DLC7 - Docklands – 20% Rabatt – 5,59 € statt 6,99 €

Anno 1800 - DLC8 - Tourist Season – 20% Rabatt – 7,19 € statt 8,99 €

Anno 1800 - DLC9 - High Life – 20% Rabatt – 7,19 € statt 8,99 €

Anno 1800 - Gold Y3 Edition – 50% Rabatt – 40,00 € statt 79,99 €

Anno 1800 - Holiday Pack – 50% Rabatt – 2,00 € statt 3,99 €

Anno 1800 - Standard Edition – 60% Rabatt – 24,00 € statt 59,99 €

Anno 1800 - Year 1 Pass – 50% Rabatt – 12,50 € statt 24,99 €

Anno 1800 - Year 2 Pass – 40% Rabatt – 14,99 € statt 24,99 €

Anno 1800 - Year 3 Pass – 20% Rabatt – 15,99 € statt 19,99 €

Anno 2070 - Complete Edition – 75% Rabatt – 7,50 € statt 29,99 €

Anno 2070 - Expansion Deep Ocean – 75% Rabatt – 2,50 € statt 9,99 €

Anno 2070 - Standard Edition – 75% Rabatt – 5,00 € statt 19,99 €

Anno 2205 - Dlc 1 - Tundra – 75% Rabatt – 2,50 € statt 9,99 €

Anno 2205 - Dlc 2 - Orbit – 75% Rabatt – 2,50 € statt 9,99 €

Anno 2205 - Dlc 3 - Frontiers 75% Rabatt – 2,50 € statt 9,99 €

Anno 2205 - Season Pass – 75% Rabatt – 5,00 € statt 19,99 €

Anno 2205 - Standard Edition – 75% Rabatt – 10,00 € statt 39,99 €

Anno 2205 - Ultimate Edition – 75% Rabatt – 12,50 € statt 49,99 €

Anno History Collection – 50% Rabatt – 20,00 € statt 39,99 €

Quelle: Zum Ubisoft Store