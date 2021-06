Ubisoft Sale: Hol dir das neue ANNO 1800 für 19,99€ – Ubisoft haben mit ihrem „Anno“-Franchise eine wahre Kult-Strategie-Reihe erschaffen – mit etlichen Genrehits von „Anno 1404“ über das bejubelte „Anno 1800“ bis hin zur Zukunftsvision „Anno 2205“. All diese Schwergewichte der Aufbau-Strategie gibt es nun während des großen Ubisoft Forward Sale 2021 extrem rabattiert.

Das bedeutet für alle „Anno“-Fans, zuzuschlagen: Denn es gibt bis zu 50 Prozent Rabatt sowohl auf die Spiele in verschiedenen Editionen als auch auf die DLCs aus dem „Anno“-Universum. Allen voran steht der aktuelle, siebte Teil der Reihe mit „Anno 1800“. Demnach lassen sich im Ubisoft Forward Sale 2021 echte Schnäppchen machen, bekommt man doch zum Beispiel die Standard Edition von „Anno 1800“ um satte 29,99 Euro günstiger.

Heißt: Man zahlt nur noch 30 Euro anstatt der eigentlichen 59,99. Auch die große „Anno 1800 - Complete Y3 Edition“ gibt es stark reduziert für nun 71,49 Euro. Darüber hinaus haut Ubisoft deftige Rabatte auf alle sechs DLCs zu „Anno 1800“, den Year 1 und 2 Pass sowie die Zusatzpacks raus.

Als wäre das alles nicht schon cool genug, erhaltet ihr beim Einlösen des Gutscheincodes „Forward“ ab einem Bestellwert von 15 Euro noch einmal 10 Euro Rabatt obendrauf.