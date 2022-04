Far Cry 6 stark rabattiert

Ubisoft Sale: Far Cry 6 stark rabattiert – Ab sofort können sich alle Gamer wieder auf tolle Rabatte freuen. Denn im Ubisoft Store warten bei den „Digital Dealz“ seit dem 28. April 2022 bis zum 11. Mai 2022 um 11 Uhr viele stark rabattierte Spiele-Blockbuster. Mit dabei natürlich auch die Ubisoft-Hits der „Far Cry“-Reihe. Hierbei warten etliche Schnäppchen auf Fans des traditionsreichen Open-World-Shooters.

Diesbezüglich gibt es nicht nur auf die diversen Editionen satte Rabatte, sondern auch auf die vielen dazugehörigen DLCs. An der Spitze steht diesbezüglich natürlich Ubisofts aktueller Blockbuster der Reihe „Far Cry 6“. Beim jetzigen Ubi Sale gibt so zum Beispiel auf die Standard Edition feierliche 50 Prozent Rabatt. Diesen Rabatt gibt es auch auf die Deluxe Edition, Gold Edition sowie die Ultimate Edition.



Als wäre das nicht schon ein wahrer Schnapper, haut Ubisoft auf den regulären Rabatt noch mal 20 Prozent drauf. Nämlich dann wenn man den Code „DEALZ22“ dem Warenkorb hinzufügt. Nachfolgend zeigen wir euch nun eine Übersicht zu allen Rabatten auf „Far Cry 6“ und wie viel ihr am Ende mit den zusätzlichen 20 Prozent Rabatt sparen könnt.