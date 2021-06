Ubisoft Sale: Assassin's Creed Valhalla und weitere Hits bis zu 85% günstiger – Gamer-Sparfüchse aufgepasst, denn Ubisoft startet seinen Forward Sale 2021 mit etlichen Spiele-Blockbuster, die bis zu 75 Prozent reduziert angeboten werden. Darunter befinden sich einige Top-Games aus dem Hause Ubisoft wie „Immortals Fenyx Rising“, „Watch Dogs Legion“, „Assassin's Creed Valhalla“ oder „Rainbow Six Siege“.

Zudem gibt es stark rabattierte Sondereditionen wie zu „Assassin's Creed Valhalla“ oder „Anno 1800“. Daher wird man beim Ubisoft Forward Sale 2021 auf einige wahre Schnäppchen treffen, um seine Spielesammlung kostengünstig zu erweitern. Teilweise spart ihr bis zu 45 Euro, was allerdings je nach Titel variiert.

Als wäre das alles nicht schon cool genug, erhaltet ihr beim Einlösen des Gutscheincodes "Forward" ab einem Bestellwert von 15 Euro noch einmal 10 Euro Rabatt obendrauf.