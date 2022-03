Sieben Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils ergänzt Ubisoft die virtuelle Spielesammlung um die Fortsetzung des beliebten Brettspielklassikers. Wir haben „Trivial Pursuit Live! 2“ angespielt und verraten in unserem Test, für wen sich der neue Ableger besonders lohnt.

Mit „Trivial Pursuit Live! 2“ bringt Ubisoft das berühmte Brettspiel zurück auf die Konsolen. Das Entwicklerstudio setzt dafür vordergründig auf Altbewährtes und mischt eine Prise sinnvoller Neuerungen bei.

Worum geht’s?

Bei „Trivial Pursuit Live! 2“ erleben die Spieler erneut eine virtuelle TV-Show und beantworten in abwechslungsreichen Spielrunden Fragen aus verschiedensten Wissensbereichen. Dabei versuchen sie, durch richtige Antworten möglichst viele Punkte zu sammeln, um Wissensecken freizuschalten und sich somit einen Vorteil für die große Finalrunde zu verschaffen.

Das Spielprinzip verfolgt damit die bewährte Struktur des Brettspiel-Originals und unterscheidet sich in den Quizkategorien sowie Fragerunden nicht vom Vorgänger aus dem Jahr 2015. Auch in „Trivial Pursuit Live! 2“ treten bis zur vier Spieler im lokalen Multiplayer auf der heimischen Couch gegeneinander an, oder fordern online ihre Freunde und andere Spieler heraus.

Was ist neu?

Ubisoft spendiert „Trivial Pursuit Live! 2“ zwei völlig neue Spielmodi. Spieler können nicht mehr nur einzeln, sondern auch in Teams gegeneinander oder gegen die KI antreten. Hier kommt es darauf an, sich unter den Teammitgliedern bestmöglich zu ergänzen und somit ein breites Wissensspektrum abzudecken.

Durch den neuen Familien-Schwierigkeitsgrad eignet sich das Quizspiel nun viel besser für spannende Duelle mit der ganzen Familie, von den Kindern bis zu den Großeltern. Besonders interessant für Streamer: „Trivial Pursuit Live! 2“ bietet die Möglichkeit, die eigenen Zuschauer zum Quizzen herauszufordern.

Der neue Ableger des Quizspiels enthält außerdem einen vollständig neuen Fragensatz mit tausenden Fragen aus sämtlichen Lebensbereichen. Dies garantiert stundenlangen Spielspaß ohne nervige Dopplungen.

Nur wenig Innovation

Es ist nachvollziehbar, dass Ubisoft auch in „Trivial Pursuit Live! 2“ am bewährten Konzept festhält, welches den Vorgänger so erfolgreich machte. Ein wenig mehr Innovation hätte es dann aber doch sein dürfen. Der Ablauf des Spiels sowie die einzelnen Spielrunden sind allesamt aus dem – immerhin schon sieben Jahre alten – ersten Teil des Quizspiels bekannt.

Gleichzeitig gibt es auch in „Trivial Pursuit Live! 2“ nur fünf verschiedene Fragerunden, die in der längeren Variante des Spiels stets alle gespielt werden. Abwechslung herrscht deshalb langfristig leider nur bei den Fragen selbst.

Fazit

Mit „Trivial Pursuit Live! 2“ liefert Ubisoft einen weiteren temporeichen Ableger des beliebten Brettspiels. Freunde und Familien werden hier zahlreiche spannende Quizabende verbringen können. Der neue „2vs2-Modus“ bietet dabei eine zusätzliche Spielvariante. Wer den ersten Teil bereits ausgiebig gespielt hat, sollte sich jedoch bewusst sein, dass es sich bei „Trivial Pursuit Live! 2“ eher um einen völlig neuen, modernen Fragensatz mit der bewährten Spielstruktur des Vorgängers handelt.

„Trivial Pursuit Live! 2“ ist erhältlich für Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Nintendo Switch sowie abwärtskompatibel auf Xbox Series X/S und PlayStation 5.