Autor: Bernhard Trecksel

Drug Dealer Simulator Trailer – Simulatoren gibt es in der Videospielwelt wie den sprichwörtlichen Sand am Meer – schon so gut wie alles wurde einer Simulatorbehandlung unterzogen, seien es Klassiker wie Flug- und Fahrsimulatoren oder Bauernhof- bzw. Schwerlasttransport-Sims. Selbst absurdere Konzepte wie ein „Goat Simulator“, bei dem man als Ziege unterwegs ist, oder ein Einbrecher-Simulator konnten es zu großem Erfolg bringen. Bald steigt mit dem „Drug Dealer Simulator“ ein weiteres, abgefahrenes Konzept in diesen Ring.

Im zweiten Quartal geht es mit dem „Drug Dealer Simulator“ in die düsteren Abgründe der Unterwelt. Dann nämlich erscheint das Spiel für den PC auf der Plattform Steam und will euch an den simulierten Alltag eines Drogendealers heranführen. Dabei steht ihr keineswegs nur herum und verkauft euer virtuelles Rauschgift, sondern müsst euch auch der gesamten „Warenkette“ widmen.

Euren Stoff etwa bekommt ihr in „Drug Dealer Simulator“ von Kartellen und müsst die heiße Ware erst einmal in euer Versteck/eure Wohnung schaffen. Dort ersinnt ihr eigene Drogenrezepte aus der Rohware und streckt das Teufelszeug entsprechend. Zeitgleich müsst ihr aufpassen, dass euch die Polizei nicht so sehr auf die Pelle rückt – und dann wären da noch andere Dealer, die ihre Territorien abgesteckt haben … und denen ihr in die Quere kommt.

Man darf gespannt sein, inwieweit diese Simulation bei Zockern Anklang findet – geschweige denn, was für Wellen das Spiel aufgrund der vergleichsweise unmoralischen Grundidee bei der „Kann nicht auch jemand an die Kinder denken“-Fraktion schlagen wird …

Quelle: gameswelt.de/