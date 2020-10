Spektakulärer Next Gen-Trailer

Spektakulärer Next Gen Trailer: NBA 2K21 zeigt PlayStation-5-Version – Viel Hardware wurde von den neuen Konsolen gezeigt, doch wie sieht es aus, das echte Gameplay der nächsten Generation? Im Hause 2K liefert man uns einen ersten Einblick, mit welcher Qualität das Ganze bei Sportspielen aufwarten kann – ein Trailer zu „NBA 2K21“ auf der PlayStation 5 ist taufrisch erschienen und zieht audiovisuell sämtliche Register bis runter zum letzten Schweißtropfen. Seht selbst.

„NBA 2K21“ wurde komplett neu konzipiert, um den neuen Konsolen gerecht zu werden und die Bandbreite der technischen Möglichkeiten, insbesondere was audiovisuelle Qualität und schnelle Ladezeiten durch SSD betrifft, voll auszuschöpfen. Greg Thomas, Boss der Entwickler von Visual Concepts, kommentierte:

„Nie zuvor ist uns ein derartiger Grad an Grafikrealismus in einem Videospiel gelungen. 'NBA 2K21' ist ein herausragender Titel, der wie kein anderer das Versprechen der Next-Gen-Konsolen erfüllt: absolut revolutionäre Grafik, blitzschnelle Ladezeiten, unglaubliche neue Spielfunktionen und Gameplay, das nur mit der Hardware der nächsten Generation möglich ist.“

Der Trailer zeigt eine freundschaftliche Partie zwischen den Golden State Warriors und den Dallas Mavericks. Dabei betont man bei 2K ausdrücklich, dass dieser Einblick in die Next-Gen-Versionen von „NBA 2K21“ nicht nachbearbeitet wurde. Ein beeindruckender Standard wird hier gesetzt:

Die Animationen der Spieler, die Shader, eine ganze Palette von Mikrodetails bis hin zu unzähligen Schweißtropfen und Gesichtsanimationen und nicht zuletzt das Publikum und die übrigen Charaktere: Bis zu 150 einzigartige KI-NPCs können sich tummeln – schaut man sich den Weg aus der Umkleide zum Court im Trailer an, bekommt man einen Eindruck, wie lebendig das Spiel plötzlich wird, gemessen an den Pappkameraden früherer Sportspiele.

Die neue „Impact Engine“ lässt auf PS5 so richtig die Muskeln spielen. Jetzt heißt es für Sportspiel-Fans nur noch warten: Weltweit erscheint die Version von „NBA 2K21“ für die Xbox Series X und Series S am 10. November, am 19. November werden europäische Spieler mit der Variante für die PlayStation 5 bedacht.