Groß war seinerzeit 2016 die Freude bei vielen offenen Fans der beliebten PC-Strategiespieluniversen der „Total War“-Reihe, als die Vermählung der Reihe mit der düsteren Fantasywelt von „Warhammer“ erschien: „Total War: Warhammer“ brachte die bis dahin aus Romanen und Miniaturen-/Rollenspielen bekannte „Alte Welt“ mit ihren epischen Schlachten in nie da gewesener Form auf den Bildschirm. Der Nachfolger baute auf den Stärken auf, holte weitere zahllose Fraktionen ins Spiel, wies aber Schwächen auf. Nun stellt „Total War: Warhammer III“ schwere Artillerie und schnaubende Kavallerie auf – gelingt der strategische finale Handstreich, oder ist es ein Rohrkrepierer? Unser Test verrät es.

Darum geht’s:

Einmal mehr ist die „Alte Welt“ bedroht. Der älteste aller Erzfeinde einer von allen Seiten belagerten Menschheit erhebt sich: das Chaos. Vier Götter, der Herr des Krieges, der Großvater aller Seuchen, der Meister aller Listen und Zauber sowie der Gott der enthemmten Exstase greifen seit jeher nach den Seelen der Menschen des Imperiums und seiner Nachbar- und entfernter Staaten. Fantasy-Spezies wie Elfen, Echsen- und Rattenmenschen und viel mehr sind zudem bedroht. Denn ein mächtiger Vasall der dunklen Götter, der Dämon Be’lakor, hat den Bärengott Ursun entführt und plant Übles.

Acht neue Fraktionen treten der ohnehin gewaltigen Palette an Völkern und Staaten aus den beiden Vorgängerspielen in „Total War: Warhammer III“ bei: die genannten vier dunklen Götter Khorne, Nurgle, Tzeentch und Slaanesh. Hinzu kommen das eisige, an das zaristische Russland angelehnte Kislev. Das an das antike China erinnernde Imperium von Cathay. Die losen Dämonen-Fraktionen des Chaos, bei denen wir uns unseren eigenen Dämonenprinzen basteln. Sowie die exklusiv über DLC erhältlichen Ogerkönigreiche (für Vorbesteller kostenlos), mit denen ihr die Schlachtfelder in Gestalt kolossaler Menschenfresser unsicher macht, denen Hunger über alles geht.

Wie in den Vorgängern wählt man sich seinen Favoriten im Voraus. Sodann versucht man wahlweise im offenen Spiel oder der Kampagne auf einer brettspielartigen Weltkarte taktisch bedeutsame Stützpunkte ein- bzw. jemandem wegzunehmen, mit allerhand Verbesserungen und Kasernen, Stützpunkten und Herstellungsanlagen auszustatten. Scheppert es dabei zwischen zwei Fraktionen, kommt entweder Diplomatie oder die Grundlage des Geschehens ins Spiel: Eine episch inszenierte Schlacht entbrennt zwischen den Machtblöcken. Dabei kämpfen wir nicht nur in der besagten Alten Welt, sondern verlassen diese, um die in die Reiche der Chaosgötter selbst vorzustoßen.