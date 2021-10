Tiny Tina’s Wonderlands: Neuer Trailer zum irren Fantasy-Looter-Shooter – Nächstes Jahr veröffentlichen Gearbox Entertainment und 2K ein wahrlich kunterbuntes und niedlich erscheinendes Game. Doch hinter dem zuckersüßen Titel „Tiny Tina’s Wonderlands“ versteckt sich ein irrer Fantasy-Looter-Shooter, in dem es ordentlich zur Sache geht.

Nun gibt es nicht nur etliche neue Details zum Gameplay, sondern auch direkt ein frisches Video zum kommenden Spielspaß. Im coolen Video zu „Tiny Tina's Wonderlands“ gibt es nicht nur die beiden neuen Klassen Killomant sowie Brr-Serker in Aktion zu sehen, sondern auch die auf euch wartenden Schauplätze im Spiel.

Neue Klassen Killomant und Brr-Serker

Wer die Klasse der Killomanten wählt, bekommt einen findigen Attentäter, der kritische Treffer anstrebt und auf dem Schlachtfeld mit magischen Klingen agiert, und sich, wenn nötig, unsichtbar machen kann. Wer die Brr-Serker wählt, betritt die Action im Spiel als Krieger. Heißt: Als hartnäckiger Schlägertyp bekämpft man im Nahkampf seine Gegner mit brutalen Attacken.

Bezüglich der neuen Schauplätze kann man sich auf eine vielseitige Welt freuen, die von Pilzwäldern bis zu Piratenhöhlen reichen. All diese Orte sind nicht nur visuell einzigartig, Spielerinnen und Spieler können dort auch im Verlauf des Spiels spezifische Story-Missionen, interessante Nebenquests, einzigartige Gegnertypen und mehr entdecken.

Gegen den Dragon Lord und seine Skelettarmee

Im Verlauf der epischen Quest im Kampf gegen den Dragon Lord trifft man natürlich auf eine Vielzahl an verschiedensten Monstern, etwa die Skelettarmee. Diese Verstorbenen ruhten in den Wonderlands in der Erde, bis der Dragon Lord ihre Überreste reanimierte und sie zu Soldaten seiner unerschütterlichen Skelettarmee machte.

Diese knochigen Schergen scheinen sich nicht an ihre sterbliche Vergangenheit zu erinnern, stattdessen konzentrieren sie ihre ganze untote Existenz darauf, euch mit tödlichen Waffen und vernichtendem Spott zu attackieren.

Dies und vieles mehr erwartet euch in „Tiny Tina's Wonderlands“, das am 25. März 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation 4 sowie auf PC zuerst exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird.