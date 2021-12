THEA500 Mini: Neuauflage des Heimcomputers im Frühjahr 22 im Handel – Ende 2020 erfolgte die Ankündigung: Der berühmte Amiga 500, ein Heimcomputer, der für viele ein Zeitalter der Videospiele und erste Gehversuche als Programmierer definierte, soll seine Rückkehr im Kleinstformat feiern. Nun meldet sich Hersteller Retro Games zurück und offenbart einen aktualisierten Releasetermin

Genauer: Der „THEA500 Mini“ wird bereits ab dem 25. März 2022 im Handel stehen. Zuvor war der 31. März 2022 als Termin angepeilt worden. Auch der Lieferumfang für den Kleinstcomputer, was vorinstallierte Spiele betrifft, hat sich vergrößert: Nunmehr werden zum Start ganze 25 Titel an Bord sein. Eine vollständige Liste findet ihr weiter unten.

Die Games lassen sich bequem per Karussell-Menü wählen.

Eine weitere Komfortfunktion wird es sein, die teils knackharten Klassiker jederzeit abspeichern zu können. Wer noch im Besitz von Amiga-Spielen ist, kann diese mithilfe der WHDLoad-Funktion über einen USB-Stick auf das Gerät aufspielen und dann normal nutzen. Herstellerangaben zufolge können zudem die Optionen für Steuerung, bildliche Darstellung und Set-up optimiert werden. Sowohl eine Zwei-Tasten-Maus im Originaldesign als auch ein neu entwickelter Acht-Tasten-Controller liegen dem Gerät bei.

Wer präzise Tastaturangaben möchte, kann ein handelsübliches PC-Keyboard anschließen, separat können die Fans auch weitere Gamepads und Mäuse erwerben. Bereits ab Januar 22 wird „THEA500 Mini“ gemäß letztem Stand vom Band rollen und für den Verkauf im März ausgeliefert. Das Team von Retro Games hat laut dem CTO Chris Smith besonders hart an der Fertigstellung der Firmware für den Mini-Amiga gearbeitet. Zur Gewährleistung der höchsten Produktionsqualität habe man dabei eng mit den Handelspartnern kooperiert.

„THEA500 Mini“ soll für eine unverbindliche Preisempfehlung von 130 Euro über die Ladentheke wandern.

Hier die komplette Liste der Spiele, welche im Lieferumfang des Mini-Heimcomputers enthalten sein werden:

• Alien Breed 3D

• Alien Breed: Special Edition'92

• Another World

• Arcade Pool

• ATR: All Terrain Racing

• Battle Chess

• Cadaver

• California Games

• The Chaos Engine

• Dragons Breath

• F-16 Combat Pilot

• Kick Off 2

• The Lost Patrol

• Paradroid 90

• Pinball Dreams

• Project-X: Special Edition 93

• Qwak

• The Sentinel

• Simon the Sorcerer

• Speedball 2: Brutal Deluxe

• Stunt Car Racer

• Super Cars II

• Titus The Fox: To Marrakech And Back

• Worms: The Director's Cut

• Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension

