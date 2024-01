THE400 Mini: Plaion und Retro Games Ltd, kündigen neue Retro-Konsole an – PLAION, ein international renommierter Videospielpublisher und -entwickler, und Retro Games Ltd., ein führender Hersteller von neu gestalteten Heimcomputern, haben den Start des THE400 Mini angekündigt. Diese moderne Mini-Nachbildung des revolutionären Heimcomputers von 1979 wird am 28. März 2024 weltweit verfügbar sein. Vorbestellungen für das Gerät sind bereits möglich.

Diese Neugestaltung umfasst die authentische Nachbildung der Größe, Farben und Strukturen des originalen Atari 400 und erweckt so den Look und das Gefühl des Jahres 1979 wieder zum Leben. Die Miniaturausgabe emuliert die gesamte 8-Bit-Atari-Reihe, von 400 bis 800XL, sowie die Atari 5200-Heimkonsole.

Vorinstalliert sind mehrere ikonische und bedeutende Videospiele aus der Ära des Atari 400. Zusätzlich verfügt das Gerät über fünf USB-Anschlüsse, die es ermöglichen, eine moderne Tastatur, zusätzliche Joysticks und mehr anzuschließen. Für eine verbesserte Spielerfahrung ermöglicht der THE400 Mini das Laden eigener Spiele über einen USB-Stick und unterstützt dabei Cartridge-, Disketten- und Kassetten-ROMs. Die Spieler haben zudem die Möglichkeit, ihre Spiele zu speichern und die Zeit zurückzuspulen.

Der THE400 Mini bietet das klassische Erlebnis des originalen Heimcomputers, kombiniert mit moderner Technologie.

Ergänzt wird das Angebot durch den THECXSTICK, eine moderne Nachbildung des kultigen Atari CX40-Joysticks. Dieser Controller, der separat für 29,99 € erhältlich ist, bietet sieben zusätzliche, nahtlos integrierte Funktionstasten und einen USB-Anschluss, wodurch er mit verschiedenen Plattformen kompatibel ist.

Paul Andrews, Managing Director bei Retro Games Ltd., betont die Bedeutung des Projekts: "Wir blicken auf eine reichhaltige Geschichte in der Entwicklung neu gestalteter, kultiger Heimcomputer zurück, und wir hoffen sehr, dass der THE400 Mini ein wichtiger Teil dieses Vermächtnisses sein wird."

Stuart Chiplin, Head of Commercial Evaluations bei PLAION, äußerte sich ebenfalls: „Schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit müssen mit Respekt, Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt werden - der THE400 Mini wurde so entwickelt, dass er das Aussehen und das Gefühl des ursprünglichen Heimcomputers beibehält, während er von einem robusten Design, einer hochwertigen Fertigung und einer Liebe zum Detail profitiert"

THE400 Mini erscheint am 28. März 2024 zum Preis von 119,99 €.